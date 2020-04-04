Кличко назвал детей, заболевших коронавирусом, неполноценными

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в очередной раз удивил своим нелепым высказыванием, которое допустил во время брифинга по ситуации с COVID-19.

Во время оглашения статистики заболеваемости коронавирусом в Киеве он назвал двух подростков неполноценными.

Кличко пояснил, что среди новых заболевших жителей Киева выявлены 17 мужчин возрастом 16-70 лет, а также 11 женщин в возрасте 17-69 лет.

"Среди больных - двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка", - сказал киевский градоначальник к изумлению журналистов.

По состоянию на утро 4 апреля число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 214 человек. Всего на Украине зафиксировано 1096 случая заражения COVID-19. 28 человек скончались и 23 человека выздоровели. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения.