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04.04.2020 11:56
Рубрика: Общество

С Земли можно будет увидеть ярчайшую "ядовитую" комету зеленого цвета

Текст: Алена Ларина

В конце мая к Солнцу приблизится комета C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится выскотоксичный и огнеопасный газ циан (CN2). Небесное тело можно будет четко увидеть с Земли: ядовитая комета станет самой яркой на нашем небосклоне за последние семь лет. По яркости она не уступит звездам Большой медведицы.

Как рассказала РИА Новости астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман, из-за солнечного ветра у C/2019Y4 Atlas начинают образовываться яркие хвосты - газовый и пылевой.

Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)
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Комета будет наиболее близка от Земли 24 мая. Это расстояние в 117 миллионов километров, а вот к Солнцу она будет еще ближе - за 38 миллионов километров 31 мая.

Ядовитую комету открыли 28 декабря прошлого года, в то время ее размер был незначительным, с тех пор яркость летящего небесного тела выросла.

Приближаясь к Солнцу, она начинает стремительно испаряться. C/2019Y4 Atlas - долгопериодическая. Ранее она пролетала мимо Земли, когда возводились великие египетские пирамиды.

Люди увидят, что комета зеленого цвета, который ей придаст циан, ведь ультрафиолетовое излучение возбуждает его молекулы, и они начинают флуоресцировать.

Общество Наука Общество Космос

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