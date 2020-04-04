Указ главы Республики Коми от 3 апреля 2020 года № 24 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Коми постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 3 апреля 2020 г. № 24

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В целях повышения готовности органов управления, сил и средств Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Коми, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:";

2) пункты 1- 26 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести с 00.00 ч. 16 марта 2020 г. для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ".

2. Гражданам, посетившим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и возвратившимся в Республику Коми:

2.1. сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номеру телефона 8-800-55-00000;

2.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

2.3. соблюдать постановления, предостережения и предложения должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми о нахождении в режиме изоляции на дому.

3. Прибывшим на территорию Республики Коми из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. Гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Республики Коми, воздержаться от поездок, в том числе в целях туризма и отдыха.

5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми:

5.1. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой в установленном порядке;

5.2. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5.3. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5.4. не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

6. Органам управления Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

6.1. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6.2. ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми:

7.1. определить порядок и сроки представления органами исполнительной власти Республики Коми, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми информации о выполнении мероприятий в соответствии с настоящим Указом;

7.2. организовать информирование населения о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по обеспечению безопасности населения Республики Коми через средства массовой информации.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми организовать:

8.1. проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19;

8.2. информирование населения Республики Коми о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, через средства массовой информации.

9. Министерству здравоохранения Республики Коми:

9.1. обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Указа;

9.2. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и пациентам старше 60 лет с привлечением дополнительного медицинского персонала;

9.3. обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID19;

9.4. обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в том числе ограничительные мероприятия в медицинских организациях;

9.5. обеспечить информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19;

9.6. ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в организациях с круглосуточным пребыванием детей.

10. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми совместно с Министерством здравоохранения Республики Коми и Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми обеспечить проведение мониторинга цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях Республики Коми.

11. Запретить до 30 апреля 2020 г. на территории Республики Коми культурно-массовые, зрелищные, спортивные и иные мероприятия.

12. Министерству физической культуры и спорта Республики Коми прекратить обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприятиях,

проводимых за пределами Российской Федерации и на территориях Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

13. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми:

13.1. ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19:

в стационарных и нестационарных организациях социального обслуживания;

в организациях с круглосуточным пребыванием детей;

13.2. обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции (одиноко проживающим гражданам старше 65 лет, одиноко проживающим маломобильным гражданам), в том числе через горячую линию, указанную в пункте 2.1 настоящего Указа;

13.3. обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Указа, срочных социальных услуг по доставке продуктов питания с учетом запросов, поступающих на горячую линию, указанную в пункте 2.1 настоящего Указа;

13.4. при поступлении сведений от Министерства здравоохранения Республики Коми обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Указа, жизненно необходимых лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно;

13.5. обеспечить продление мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, пособий на детей, предоставляемых в соответствии с законодательством Республики Коми, гражданам, являющимся получателями указанных мер по состоянию на 31 марта 2020 года, на срок до 30 сентября 2020 года без личного обращения и предоставления документов;

13.6. обеспечить предоставление выплаты гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае наличия задолженности за 2 и более месяца, которая образована у граждан впервые.

14. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:

14.1. довести во взаимодействии с органами местного самоуправления в Республике Коми до сведения образовательных организаций всех форм собственности рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий;

14.2. ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в организациях с круглосуточным пребыванием детей;

14.3. совместно с органами местного самоуправления продлить на 6 месяцев действие решений о предоставлении компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, срок которых завершается или завершился с 15 марта по 30 апреля 2020 года;

14.4. организовать работу по согласованию с Правительством Российской Федерации решения о распространении до 12 апреля 2020 г. на образовательные организации, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Коми, действия Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

14.5. организовать с 13 апреля 2020 г. образовательную деятельность в организациях общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, высшего образования, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми, с использованием дистанционных образовательных технологий;

14.6. совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и органами местного самоуправления организовать работу по предоставлению сухого продуктового набора на неделю с 16 марта 2020 г. в дни проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий обучающимся 1 - 4 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования, обучающимся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования из числа семей, признанных в установленном порядке малоимущими, а также обучающимся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья.

15. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми организовать с 13 апреля 2020 г. образовательную деятельность в организациях среднего профессионального образования, дополнительного образования, подведомственных Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, с использованием дистанционных образовательных технологий.

16. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми:

16.1. запретить до 30 апреля 2020 г. проведение на соответствующих территориях культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных мероприятий;

16.2. рекомендовать жителям, проживающим на территориях соответствующих муниципальных образований, через средства массовой информации воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарноэпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19;

16.3. организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты (масок) в аптечной и торговых сетях на территории соответствующего муниципального образования с использованием единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований;

16.4. активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

16.5. обеспечить в дошкольных образовательных организациях при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей, продолжающих в указанный период трудовую деятельность в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", работу дежурных групп с соблюдением в указанных группах санитарного режима;

16.6. организовать с 13 апреля 2020 г. образовательную деятельность в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий.

17. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми организовать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в части обеспечения проведения санитарнопротивоэпидемических мероприятий.

18. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на торговых объектах, перевозку железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для обеззараживания воздуха (по возможности).

19. Приостановить:

19.1. С 00.00 часов 28 марта 2020 г. до 24.00 часов 30 апреля 2020 г.:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на организации с круглосуточным пребыванием людей;

2) работу объектов розничной торговли с использованием торговых залов для обслуживания граждан, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;

салонов сотовой связи (пунктов клиентского обслуживания), осуществляющих прием платежей от населения и устранение технических неполадок абонентских устройств, имеющих отдельный вход и обеспечивающих исключительно индивидуальное оказание услуг связи;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, в том числе организациями розничной торговли, в которых приостановлено использование торговых залов для обслуживания граждан;

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги и иные услуги бытового обслуживания населения, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

4) работу досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

19.2. С 00.00 часов 30 марта 2020 г. до 24.00 часов 1 июня 2020 г.:

1) бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха, за исключением следующего случая:

в гостиницах допускается приём и размещение граждан, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, работников авиакомпаний, имеющих разъездной характер работы, при условии предоставления документов, подтверждающих служебный характер поездки (например, приказа о направлении в командировку).

В отношении уже проживающих лиц указанные выше организации должны обеспечить проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и создать условия для самоизоляции, рекомендовав постояльцам без необходимости не покидать номера в средствах размещения;

2) деятельность горнолыжных трасс и иных объектов массового отдыха.

20. С 00.00 часов 31 марта 2020 г. до 24.00 часов 30 апреля 2020 г. гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Республики Коми, не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", настоящим Указом, на основании пропуска, выдаваемого по форме и в порядке, установленном Администрацией Главы Республики Коми;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Коми, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в абзаце третьем настоящего пункта (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

21. Установить, что с 00.00 часов 31 марта 2020 г. до 24.00 часов 30 апреля 2020 г. межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Республики Коми автомобильным транспортом не осуществляются, за исключением:

регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам, одобренных Республиканским межведомственным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV (далее - Оперативный штаб) с учетом санитарноэпидемиологической обстановки на конкретных территориях;

поездки в медицинскую организацию для получения неотложной медицинской помощи;

поездок на похороны;

иных случаев по решению Оперативного штаба с учетом санитарноэпидемиологической обстановки на конкретных территориях.

22. Приостановить с 00.00 часов 31 марта 2020 г. до 24.00 часов 30 апреля 2020 г. предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления и многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, требующих неотложного решения, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

23. Органам исполнительной власти Республики Коми информировать о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Указом, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми для последующего доклада Главе Республики Коми.

24. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти на территории Республики Коми, органам местного самоуправления в Республике Коми информировать о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Указом, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми для последующего доклада Главе Республики Коми.

25. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя руководителя Оперативного штаба.

26. Установить, что разъяснение применения положений настоящего Указа осуществляется Оперативным штабом.";

3) дополнить пунктом 27 следующего содержания:

"27. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.".







