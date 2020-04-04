Кошки в Ухане заразились коронавирусом

Примерно 15 процентов кошек на территории города Ухань являются носителями коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета.

Были исследованы образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса. В результате выяснилось, что 15 из 102 кошек инфицированы. Ученые предполагают, что нечто похожее может происходить и в других регионах мира, которые охвачены эпидемией.

По данным ВОЗ, источником коронавируса 2019-nCoV предположительно являются летучие мыши. На сегодняшний день известно о существовании 40 коронавирусных инфекций и лишь семь из них могут поражать человека. Коронавирусом могут заразиться домашние животные, кошки и собаки. Однако, по мнению специалистов, они не могут передавать вирус людям.

Между тем в Китае зарегистрировано 82 518 случаев коронавируса, 3330 человек умерли от болезни.