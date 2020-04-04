Постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 2 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан, находящихся на территории Костромской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования донора к месту и обратно для сдачи крови и (или) ее компонентов;

следования к месту (от места) работы в организации, деятельность которой не приостановлена; выполнения служебных обязанностей в такой организации при наличии документа (справки) работодателя в произвольной форме с указанием серии и номера паспорта работника, служебного удостоверения;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по оказанию транспортных услуг и услуг доставки;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

следования к постоянному месту жительства, работы за пределы Костромской области;

выгула домашних животных, выноса отходов до места их накопления; посещения суда, нотариуса, адвоката, военкомата, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, органов административной юрисдикции;

доставки несовершеннолетних в образовательную организацию (из образовательной организации);

посещения медицинской или ветеринарной организации;

участия в похоронах;

получения/восстановления паспорта, иных документов в органах и организациях, оказывающих государственные и муниципальные услуги;

выезда на дачу (загородный дом) / возвращения с дачи (из загородного дома);

посещения кредитных организаций и почтовых отделений;

доставки лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказания им помощи;

изменения места жительства (места пребывания);

доставки волонтерами лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан;

определенных решением комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

2. Ограничения, установленные подпунктом 3 пункта 1 настоящего постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов и организаций по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. Гражданам, находящимся на территории Костромской области, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документ (справку) работодателя, служебное удостоверение.

4. Гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, территорий общегородского хозяйства - парков, скверов, бульваров.

5. Обязать граждан, прибывающих в Костромскую область:

1) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Костромскую область;

2) сообщать о своем прибытии в Костромскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию на горячую линию Костромской области по номеру телефона 112;

3) при появлении первых респираторных симптомов (признаков простудных заболеваний) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

6. Департаменту региональной безопасности Костромской области совместно с УМВД России по Костромской области, Управлением Роспотребнадзора по Костромской области, департаментом здравоохранения Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области организовать обмен информацией, полученной в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления.

7. Органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области организовать сбор информации о прибывших на территорию населенных пунктов лицах из других субъектов Российской Федерации и передавать ее в территориальные органы Министерства внутренних дел на районном уровне.

8. В связи с вводимыми настоящим постановлением ограничениями:

1) рекомендовать УМВД России по Костромской области принять меры по исполнению гражданами режима самоизоляции;

2) органам государственной власти Костромской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) по исполнению гражданами режима самоизоляции;

3) департаменту региональной безопасности Костромской области во взаимодействии с главами муниципальных образований Костромской области организовать оповещение населения о вводимых ограничениях через региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения и муниципальные системы оповещения населения;

4) рекомендовать Главному управлению МЧС России по Костромской области организовать информирование населения с задействованием системы ОКСИОН;

5) информационно-аналитическому управлению Костромской области обеспечить информирование населения через средства массовой информации, информационные материалы, листовки и иные средства коммуникации, в том числе совместно с органами внутренних дел (полицией), на въездах в населенные пункты, на улицах и в иных общественных местах;

6) органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области обеспечить информирование населения через информационные материалы, листовки и иные средства коммуникации, в том числе совместно с управляющими компаниями, на придомовых территориях, информационных досках многоквартирных домов.

9. Департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области, комитету по делам молодежи Костромской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Региональным отделением "Общероссийский народный фронт" обеспечить:

1) работу волонтеров по доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан;

2) работу телефонов горячих линий по вопросам доставки лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан.

10. Установить, что ограничения, установленные настоящим постановлением, вводятся на всей территории Костромской области.

11. Установить, что по предложениям Управления Роспотребнадзора по Костромской области, исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, решениями комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, ограничения, установленные настоящим постановлением, могут быть сняты с определенных территорий Костромской области, в том числе изменен период времени установленных ограничений.

Решения комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, подлежат опубликованию.

12. Настоящее постановление вступает в силу с 6 апреля 2020 года.

Губернатор области С.Ситников







