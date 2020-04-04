Постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Приостановить до 30 апреля 2020 года (включительно):

1) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений на территории Костромской области;

2) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания на территории Костромской области, за исключением обслуживания на вынос, при условии обеспечения индивидуального обслуживания на кассе, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

3) работу объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

салонов связи, имеющих отдельный вход и обеспечивающих индивидуальное обслуживание, при условии оказания исключительно услуг по заключению и обслуживанию договоров на услуги связи, оплате услуг связи;

специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты);

специализированных объектов розничной торговли, реализующих автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры);

объектов розничной торговли, реализующих бензин, дизельное топливо, газ;

специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские изделия и дезинфицирующие средства;

специализированных объектов розничной торговли, реализующих печатные средства массовой информации;

специализированных объектов розничной торговли, реализующих похоронные принадлежности;

специализированных объектов розничной торговли, реализующих очки, линзы и их части;

объектов розничной торговли, реализующих табачную продукцию;

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров с возможностью реализации непродовольственных товаров;

специализированных объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, отнесенные к следующим группам: мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также через пункты выдачи заказов без посещения торгового зала;

4) работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань (кроме общественных), саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

2. Приостановить до 1 июня 2020 года прием и размещение вновь поступающих граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах и иных средствах размещения, в которых предоставляются гостиничные услуги (отель, база отдыха, туристская база, центр отдыха, туристская деревня, мотель, хостел, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты), апарт-отель, акватель, комплекс апартаментов, шале, бунгало), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

3. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах, а также общественных местах.

4. Установить особый режим работы общественных бань:

1) по ограничению одновременно нахождения в помещениях граждан более 10 человек;

2) обеспечить соблюдение санитарного режима (регулярная санитарная обработка помещений).

5. Департаменту экономического развития Костромской области совместно с органами внутренних дел (полицией), органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных настоящим постановлением.

6. Установить, что ограничения, установленные настоящим постановлением, вводятся на всей территории Костромской области.

7. Установить, что по предложениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки решениями комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, ограничения, установленные настоящим постановлением, могут быть сняты с определенных территорий Костромской области, в том числе изменен период времени установленных ограничений.

Решения комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, подлежат опубликованию.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 6 апреля 2020 года.

Губернатор области С.Ситников







