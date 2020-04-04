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4 апреля 2020 г.

Распоряжение администрации Костромской области от 4 апреля 2020 года № 55-ра "Об определении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 4 апреля 2020 г.
Опубликован 4 апреля 2020 г.

В целях реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1. Определить перечень организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1) организации, включенные в реестр инвестиционных проектов Костромской области, реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Галич";

2) организации, индивидуальные предприниматели, включенные в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, деятельность которых не подлежит приостановлению в связи с введением режима повышенной готовности, по основаниям согласно приложению к настоящему распоряжению, в порядке, утвержденном департаментом экономического развития Костромской области;

3) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в следующих сферах:

лесозаготовка и лесопереработка;

агропромышленный комплекс;

ремонт бытовой техники, ремонт обуви, ремонт телефонов, автосервисы, автомойки, шиномонтаж, клиринговые услуги;

оптовая торговля;

юридические и нотариальные услуги;

строительство, ремонт, обслуживание автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры;

производство нерудных материалов;

производство средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования;

транспортные и логистические услуги.

2. Действие настоящего распоряжения прекращается в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения санитарно-эпидемиологических требований, с даты вынесения решения Управления Роспотребнадзора по Костромской области.

3. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Костромской области уведомлять департамент экономического развития Костромской области в течение одного дня о выявленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований организациями и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых распространяется действие настоящего распоряжения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников


Приложение к распоряжению администрации Костромской области от 4 апреля 2020 года № 55-ра

Основания для включения в реестр организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Выполнение государственного, муниципального и/или оборонного заказа.

2. Строительство, реконструкция, ремонт объектов, поставка оборудования в рамках реализации национальных и региональных проектов Костромской области.

3. Осуществление поставок товаров (работ, услуг) на экспорт.

4. Обеспечение деятельности организаций, определенных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".



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