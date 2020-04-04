Указ губернатора Красноярского края от 4 апреля 2020 года № 81-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 11, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле слова "Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Приостановить с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, и обеспечить реализацию указанных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

Министерству образования Красноярского края, главам муниципальных образований Красноярского края, частным образовательным организациям обеспечить с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно работу дежурных групп для воспитанников дошкольных образовательных организаций (детских садов), родители (законные представители) которых выполняют трудовые функции в организациях, осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации или настоящим указом не были приняты ограничительные меры.";

в пункте 2:

в абзаце первом слова "по 5 апреля 2020 года" заменить словами "по 30 апреля 2020 года включительно";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) работу торгово-развлекательных центров, иных объектов розничной торговли, за исключением объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), аптек и аптечных пунктов, ветеринарных клиник (лечебниц), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости (санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички (коробок), свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), похоронные принадлежности, табачная продукция, автозапчасти), продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Реализация указанных в настоящем подпункте непродовольственных товаров первой необходимости осуществляется исключительно в объектах розничной торговли, специализирующихся на их продаже;";

подпункт 8 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Установить, что ограничительные меры, установленные пунктом 2 настоящего указа, не распространяются на деятельность работодателей и их работников, являющихся:

1) непрерывно действующими организациями, в том числе:

а) в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения;

б) организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;

в) организациями, эксплуатирующими гидротехнические сооружения, организациями атомной промышленности;

г) строительными организациями, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

д) организациями, осуществляющими предоставление гостиничных услуг;

е) организациями сельскохозяйственной отрасли Красноярского края, в том числе осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции всех видов, а также организациями, занятыми на весенних полевых работах;

2) медицинскими организациями и организациями социального обслуживания;

3) организациями, осуществляющими доставку аптечных товаров;

4) организациями, выполняющими неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

5) организациями, осуществляющими неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

6) организациями, предоставляющими финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

7) организациями, выполняющими неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе организациями, выпускающими средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также организациями, выпускающими материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;

8) организациями в сфере обращения с отходами производства и потребления;

9) организациями, осуществляющими жилищно-коммунальное обслуживание населения, включая организации, выполняющие работу по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, в том числе по обслуживанию лифтов и подъемных платформ для инвалидов, выполнению работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, организации, обеспечивающие доставку твердого топлива;

10) организациями, обеспечивающими производство и (или) доставку продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, в том числе выпускающими материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства;

11) организациями системы нефтепродуктообеспечения, нефтеперерабатывающими организациями, организациями металлургического производства;

12) микрофинансовыми организациями, являющимися субъектами поддержки инфраструктуры малого и среднего предпринимательства;

13) организациями, осуществляющими транспортное обслуживание населения;

14) организациями строительной отрасли края, осуществляющими строительство объектов государственной собственности края в соответствии с перечнем строек и объектов и мероприятиями государственных программ Красноярского края, а также осуществляющими строительство жилья и капитальный ремонт многоквартирных домов;

15) организациями дорожной отрасли Красноярского края;

16) организациями, осуществляющими деятельность в сферах лесозаготовки и лесопереработки на территории Красноярского края;

17) организациями, оказывающими услуги по дезинфекции помещений и общественных пространств в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

18) организациями в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь;

19) организациями, осуществляющими производство и издание печатных и электронных средств массовой информации;

20) организациями, оказывающими услуги по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг;

21) иными организациями, определяемыми Правительством Красноярского края с учетом социально-экономической обстановки на территории Красноярского края.";

дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:

"2.2. Установить, что действие настоящего указа не распространяется на организации, указанные в пункте 5 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".";

дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

"2.3. Установить, что ограничительные меры, установленные пунктом 2 настоящего указа, не распространяются на деятельность нотариусов, осуществляющих совершение нотариальных действий экстренного и неотложного характера.

Перечень нотариальных действий экстренного и неотложного характера и нотариусов, осуществляющих их совершение, устанавливается Нотариальной палатой Красноярского края.";

дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:

"2.4. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации или настоящим указом не был установлен запрет на их посещение гражданами, обеспечить принятие решений об установлении перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

1) не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

2) подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

3) в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Решения работодателей об установлении перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в течение 3 дней с момента их принятия направляются в исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Красноярского края по месту выполнения указанными работниками трудовых функций (работ по гражданско-правовым договорам).

Обязать работодателей, указанных в настоящем пункте, обеспечить выполнение превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, утверждаемых Правительством Красноярского края.

Правительству Красноярского края разработать порядок осуществления контроля за соблюдением работодателями превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Обязать работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п "Об утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края".";

дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

"2.5. Установить, что хозяйствующие субъекты, в отношении деятельности которых установлены ограничительные меры в соответствии с решениями Президента Российской Федерации или настоящим указом, вправе принять решения об установлении перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), осуществляющих функции охраны объектов недвижимого имущества, а также мероприятия по поддержанию систем жизнеобеспечения объектов таких хозяйствующих субъектов.

Решения хозяйствующих субъектов об установлении перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 дней с момента их принятия направляются в исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Красноярского края по месту выполнения указанными работниками (исполнителями) соответствующих функций и мероприятий.

Обязать работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п "Об утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края".";

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Установить, что по предложению глав муниципальных образований Красноярского края, согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, с территорий соответствующих муниципальных образований Красноярского края отдельными правовыми актами Губернатора Красноярского края могут быть сняты ограничительные меры, предусмотренные настоящим указом.";

дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:

"3.2. Рекомендовать гражданам, прибывающим с территории иных субъектов Российской Федерации со сложной эпидемиологической обстановкой, в течение 14 дней с даты прибытия в Красноярский край соблюдать режим "самоизоляции" по месту жительства (месту пребывания), не покидая место изоляции (квартиру, дом, иное жилое помещение).".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







