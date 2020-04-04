Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медикам

Медицинские учреждения могут столкнуться с нехваткой средств защиты для врачей и медсестер, а также других ресурсов, необходимых для работы в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, знаменитый доктор Леонид Рошаль. Он обратился к предпринимателям с просьбой оказать помощь медицинским учреждениям.

"Я обращаюсь сегодня к сообществу предпринимателей: повернитесь, пожалуйста, лицом - те, кто может", - подчеркнул Рошаль.

Он привел несколько примеров социально ответственного бизнеса: предприятие по пошиву матрасов в городе Ковров Владимирской области перестроило работу и начало выпускать медицинские маски и защитные костюмы. Кроме того, они передали партию медицинских масок и халатов врачам Владимирской области.

Также Леонид Рошаль отметил и важность волонтерской помощи пожилым гражданам, которые сейчас находятся в изоляции.

"В каждом регионе есть комплексные центры социальной помощи. Они работают, но сегодня в связи с огромной нагрузкой и им нужна помощь. Поэтому Общероссийский народный фронт предложил нашим активистам принять участие в оказании помощи людям старшего возраста. Это светлая идея. Мы не будем подменять другие организации, мы собираемся работать вместе с ними", - отметил Рошаль.