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04.04.2020 10:12
Рубрика: Общество

Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медикам

Текст: Ирина Невинная
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Медицинские учреждения могут столкнуться с нехваткой средств защиты для врачей и медсестер, а также других ресурсов, необходимых для работы в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, знаменитый доктор Леонид Рошаль. Он обратился к предпринимателям с просьбой оказать помощь медицинским учреждениям.

"Я обращаюсь сегодня к сообществу предпринимателей: повернитесь, пожалуйста, лицом - те, кто может", - подчеркнул Рошаль.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Он привел несколько примеров социально ответственного бизнеса: предприятие по пошиву матрасов в городе Ковров Владимирской области перестроило работу и начало выпускать медицинские маски и защитные костюмы. Кроме того, они передали партию медицинских масок и халатов врачам Владимирской области.

Также Леонид Рошаль отметил и важность волонтерской помощи пожилым гражданам, которые сейчас находятся в изоляции.

"В каждом регионе есть комплексные центры социальной помощи. Они работают, но сегодня в связи с огромной нагрузкой и им нужна помощь. Поэтому Общероссийский народный фронт предложил нашим активистам принять участие в оказании помощи людям старшего возраста. Это светлая идея. Мы не будем подменять другие организации, мы собираемся работать вместе с ними", - отметил Рошаль.

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