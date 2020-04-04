Постановление администрации Липецкой области от 3 апреля 2020 года № 187 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 02 апреля 2020 года № 765 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля) следующие изменения:

1) в пункте 1.1 слова "до 14 апреля 2020 года" заменить словами "по 30 апреля 2020 года включительно";

2) в пункте 1.2:

абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделений на территории Липецкой области. Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;";

в подпункте 2:

в абзаце первом "по 5 апреля 2020 года" заменить словами "по 30 апреля 2020 года включительно";

абзац третий после слов "сельскохозяйственных растений," дополнить словами "предметов культового и религиозного назначения, похоронных принадлежностей,";

3) в пункте 1.4:

в абзаце первом слова "по 14 апреля 2020 года" заменить словами "по 30 апреля 2020 года включительно";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) работодателям, являющимся страхователями, направлять в государственное учреждение - Липецкое региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации перечень застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше, состоящих с ними в трудовых отношениях и соблюдающих режим самоизоляции, для оформления им листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности с 06 по 19 апреля 2020 года, а также иные документы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше";";

4) в пункте 1.5:

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить осуществление мероприятий, указанных в приложении 4 к настоящему постановлению.";

5) дополнить пунктом 1.6.1 следующего содержания:

"1.6.1. Запрещается с 06 апреля 2020 года гражданам осуществлять проезд в общественном транспорте без использования маски.";

6) в пункте 3 слова "Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" заменить словами "Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

7) в пункте 5 слова "пунктом 2 Указа," заменить словами "пунктом 4 Указа и настоящим постановлением,";

8) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области:

определить места общедоступных территорий, которые необходимо закрыть для посещения граждан;

при предоставлении муниципальных и иных услуг руководствоваться абзацем третьим подпункта 1 пункта 1.2 настоящего постановления.";

9) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Руководители организаций, деятельность которых непосредственно обеспечивает функционирование организаций, определенных пунктом 4 Указа и рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, размещенными на официальном сайте администрации Липецкой области в информационной телекоммуникационной сети "Интернет", получают разрешение на осуществление деятельности в порядке, установленном приложением 5 к настоящему постановлению.";

10) приложение 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение 1 к постановлению администрации Липецкой области "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

24. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

25. Табачная продукция";

11) дополнить приложением 4 следующего содержания:

"Приложение 4 к постановлению администрации Липецкой области "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Перечень мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

1. Обработка рук кожным антисептиком при входе работников в организацию.

2. Измерение температуры бесконтактным или контактным (с последующим обеззараживанием) способом при входе в организацию, а также не реже 1 раза в 6 часов в течение рабочего дня, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания.

3. Нахождение работников в медицинских масках, закрывающих нос и рот, ношение одноразовой маски или многоразовой маски без процедуры ее дезинфекции не более 2-х часов.

4. Влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, а также проветривание помещения не реже 1 раза в 2 часа.

5. Взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 3-х метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений.

6. При использовании многоразовой посуды и столовых приборов для питания работников обеспечение ее обработки в специальных моечных машинах с температурным режимом не менее 65 градусов Цельсия или ручной обработки не менее 90 минут при той же температуре.

7. Соблюдение запрета приема пищи на рабочих местах.

8. Выделение отдельного помещения для приема пищи с раковиной для мытья рук, холодной и горячей водой.

9. Размещение рабочих мест работников на удалении друг от друга не менее 3-х метров (при наличии возможности).

10. Оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей (при наличии возможности).

11. Применение в помещениях бактерицидных ламп (при наличии возможности).";

12) дополнить приложением 5 следующего содержания:

"Приложение 5 к постановлению администрации Липецкой области "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Порядок получения разрешения на осуществление деятельности

1. Организации, деятельность которых непосредственно обеспечивает функционирование организаций, определенных пунктом 4 Указа и рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, размещенными на официальном сайте администрации Липецкой области в информационной телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -организации), согласовывают осуществление деятельности с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Липецкой области в сфере инвестиций и инноваций (далее - уполномоченный орган).

2. Организации в целях получения разрешения обращаются в уполномоченный орган с заявлением по форме согласно приложению к настоящему Порядку по адресу электронной почты diir@admlr.lipetsk.ru.

3. Уполномоченный орган не позднее 1 календарного дня со дня, следующего за днем получения обращения, передает заявление на рассмотрение комиссии, созданной распоряжением администрации Липецкой области (далее -Комиссия).

4. Комиссия не позднее 1 календарного дня со дня, следующего за днем получения заявления, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляет его рассмотрение. Комиссия согласовывает либо отказывает в согласовании выдачи организации разрешения на осуществление деятельности. Результаты рассмотрения оформляются протоколом.

5. Уполномоченный орган не позднее 1 календарного дня со дня, следующего за днем получения протокола, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, на основании результатов рассмотрения Комиссии принимает решение о выдаче разрешения на осуществление деятельности либо об отказе в согласовании осуществления деятельности организации.

6. У полномоченный орган уведомляет организацию о решении, указанном в пункте 5 настоящего Порядка, не позднее 1 календарного дня со дня, следующего за днем его принятия. Указанное уведомление направляется любым способом, позволяющим достоверно установить его получение организацией.

Приложение к Порядку получения разрешения на осуществление деятельности

Начальнику управления

инвестиций и инноваций

Липецкой области

Заявление

Прошу Вас рассмотреть возможность осуществления деятельности организации (наименование организации)

Сведения об организации:

ИНН

Ф.И.О. руководителя

Контактные данные руководителя

Адрес фактического производства

Общее количество работников по состоянию на 01 января 2020 года, чел.

Количество работников, запланированное к выходу, чел.

Вид осуществляемой деятельности

Обоснование необходимости выхода работников (с приложением подтверждающих документов)

Руководитель организации

Подпись

Дата".





Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







