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04.04.2020 11:46
Рубрика: Культура

Министр культуры предложила студентам ВГИКа организовать питчинги

Текст: Сусанна Альперина
Ольга Любимова провела онлайн-встречу со студентами Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. Участие в мероприятии принял врио директора Департамента кинематографии Минкультуры России Денис Агаронов.

Самый наболевший и актуальный тематический вопрос современного российского кинематографа - детское кино. В ходе общения были затронуты вопросы его поддержки и создания, а также участники обсудили программу развития кластера детского кино ВГИКа. "В прошлом году Фонду кино выделен дополнительный миллиард рублей на детское кино. Это хорошая новость. Но эту сумму мы до конца не распределили, потому что достойных сценариев не было в достаточном количестве", - сказала Ольга Любимова. При этом она отметила, что указанные средства перешли на текущий год и будут распределены между новыми проектами, идеи которых могли бы принадлежать и студентам ВГИКа.
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Глава ведомства также дала студентам рекомендацию активнее участвовать в различных конкурсах и общаться с представителями киноиндустрии.

"Первые, кто должен выходить на вас, - это студии, занимающиеся производством юношеского и детского кино. Я уже попросила продюсерский состав киностудии имени М. Горького встретиться и познакомиться с вашей командой. С нашей стороны приглашаем принять участие в конкурсе дебютов Министерства культуры", - слова министра культуры. Автор кластера детского кино ВГИКа Анна Вейлерт рассказала о том, какая работа ведется коллективом: создание концепций, сценариев, изучение детской психологии. Она сделала акцент на том, что детское кино - это то, которое интересно ребенку и рассказывает про его жизнь. Министр в ответ предложила подумать об организации поездки студентов в МДЦ "Артек" для проведения творческой мастерской. "Это было бы полезное общение для ребят, которые еще только учатся снимать кино и делают свои первые шаги, а для вас стало бы замечательной возможностью встретиться с детьми разного возраста со всей страны", - предложила Ольга Любимова.

Министр рассказала студентам и об идее - организовать питчинги во ВГИКе. Участниками, помимо самих студентов, могут стать продюсеры, эксперты и представители Минкульта, которые обладают необходимым опытом и смогут помочь советом. Более того, Минкульт предоставит возможность участникам кластера присутствовать на питчингах ведомства по детскому кино.

Еще одна важная рекомендация от министра молодым творческим людям - не отходить от своего призвания, а мысли о реализации проекта оставить продюсерам. "Не думайте о продвижении, счастье сценариста заключается в том, что он просто творит", - посоветовала Ольга Любимова.

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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