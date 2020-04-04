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04.04.2020 12:45
Рубрика: Общество

Министр просвещения ответил на вопрос, можно ли отменить ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Можно ли отменить ЕГЭ и ОГЭ? На этот вопрос в прямом эфире онлайн-марафона "Домашний час" в соцсети "ВКонтакте" ответил министр просвещения Сергей Кравцов.

- Экзамены - это не то, что нужно отменить, и от чего нужно отказаться. Допустим, мы отменим ЕГЭ. Как вы будете поступать в ВУЗы? Все будут поступать в МГУ? Многие из вас хорошо учились и определились с тем, какую профессию получить. Чтобы понять, насколько вы готовы к этому, проводятся экзамены, - пояснил Сергей Кравцов. - Допустим, у вас низкий уровень знаний, а вы поступаете в МГУ, где высокие требования. Сможете ли вы там учиться? Скорее всего, нет.

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По словам министра, для того, чтобы оценить свои возможности и понять, где вы можете быть максимально успешными, и существует экзамен. Сроки ЕГЭ и ОГЭ уже перенесены на два недели - время подготовиться будет. В тех регионах, где есть проблемы с интернетом, можно пользоваться учебниками, есть и сотовая связь для общения с учителями, можно будет смотреть уроки по телевидению.

- На сегодняшний день начало ЕГЭ - 8 июня. В зависимости от развития ситуации эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет, - подчеркнул Кравцов. - Это будет зависеть от того, насколько долго продлится дистанционное обучение, общая ситуация.

Фото: iStock
Минпросвещения: Делаем все, чтобы школьники не учились летом

По его словам, в некоторых школах и регионах может быть принято решение продлить учебный процесс на первые дни лета - вплоть до 8 июня.

Что касается ОГЭ (экзамены в девятых классах) и Всероссийских проверочных работ - скорее всего, они будут проводиться у вас в школе после завершения учебного года.

Также министр напомнил: как отметил президент России, нерабочие дни продолжаются до 30 апреля. Это значит, что детские сады, школы, организации дополнительного образования, колледжи по-прежнему не будут проводить в своих стенах занятия. Они переходят на дистанционную форму. Но каждый губернатор сам определяет ограничения в работе образовательных организаций, получая подтверждение от правительства РФ.

В детсадах дежурные группы организованы для детей родителей, занятых в жизненно важных сферах. Это, прежде всего, врачи, полиция и все те, кто отвечает за жизнедеятельность страны. Ребенок может не посещать в какие-то дни группы, плата за это не взимается.

- Министерство запустило на своем сайте специальный раздел по использованию дистанционных технологий. Там рекомендации для учителей и учащихся, списки полезных ресурсов. Учебный процесс не должен останавливаться. Важны и спорт, и развитие творческих навыков. Это и виртуальные экскурсии по музеям и городам, записи спектаклей, отечественное кино, - рассказал министр.

Сергей Кравцов также ответил на вопрос о слухах по поводу того, что ученики 9-х классов будут оставлены на второй год.

- Я об этом впервые слышу. Это фейк. Они есть и по другим направлениям. Я рекомендую всем участвовать в нашем марафоне, заходить на сайт Министерства, звонить на горячую линию и получать достоверную информацию, - подчеркнул министр.

Телефон горячей линии: +7 (800) 200-91-85

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России РГ-Видео

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