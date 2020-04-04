Министр просвещения рассказал, как будут работать школы до конца апреля

Как будут работать школы до конца апреля? Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире онлайн-марафона "Домашний час" "ВКонтакте".

- Речь идет прежде всего о том, что учителя не находятся в школах. Но для них эти дни остаются рабочими - в дистанционном формате, с применением онлайн технологий. Если это не получается, мы готовы предоставить помощь. У нас есть методический центр, есть учителя из других регионов, которые готовы подключиться и помочь, - подчеркнул министр.

По его словам, у глав регионов есть возможность самостоятельно решать, как будет организован образовательный процесс. Свое решение глава региона согласовывает с правительством.

Трудности перехода на "дистант", конечно, есть. В тех регионах, где есть проблемы с интернетом, можно пользоваться учебниками, есть и сотовая связь для общения с учителями, можно будет смотреть уроки по телевидению. Также в эфире прозвучал вопрос о том, почему многие образовательные сервисы зависают и не выдерживают возросшей нагрузки. Есть проблемы с доступом к Российской электронной школе (РЭШ).

- Есть технические сложности, мы о них знаем и работаем вместе с Минкомсвязи, - рассказал Кравцов. - Очень возрос интернет-трафик. Мы делаем распределенную систему, в каждом регионе есть центры обработки данных со своими информационными системами. Чтобы разгрузить РЭШ, мы используем инфраструктуру ЕГЭ. Коллеги из Минкомсвязи максимально нам помогают, наращивая мощности серверов, чтобы мы справились с нагрузкой. Также это касается и Московской электронной школы. Мы на постоянной связи с департаментом образования Москвы. Принимаются все меры для устойчивой работы.

Также министр призвал не забывать о том, что содержание и контент должны соответствовать программе и помогать школьникам осваивать предмет. Все проверенные ресурсы указаны на сайте министерства просвещения. Другие ресурсы могут не всегда давать информацию, которая соответствует программе и стандартам.