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04.04.2020 13:33
Рубрика: Общество

Министр просвещения рассказал, как будут работать школы до конца апреля

Текст: Ксения Колесникова
Как будут работать школы до конца апреля? Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире онлайн-марафона "Домашний час" "ВКонтакте".

- Речь идет прежде всего о том, что учителя не находятся в школах. Но для них эти дни остаются рабочими - в дистанционном формате, с применением онлайн технологий. Если это не получается, мы готовы предоставить помощь. У нас есть методический центр, есть учителя из других регионов, которые готовы подключиться и помочь, - подчеркнул министр.

По его словам, у глав регионов есть возможность самостоятельно решать, как будет организован образовательный процесс. Свое решение глава региона согласовывает с правительством.

Фото: Министерство просвещения Российской Федерации/ vk.com
Министр просвещения ответил на вопрос, можно ли отменить ЕГЭ

Трудности перехода на "дистант", конечно, есть. В тех регионах, где есть проблемы с интернетом, можно пользоваться учебниками, есть и сотовая связь для общения с учителями, можно будет смотреть уроки по телевидению. Также в эфире прозвучал вопрос о том, почему многие образовательные сервисы зависают и не выдерживают возросшей нагрузки. Есть проблемы с доступом к Российской электронной школе (РЭШ).

- Есть технические сложности, мы о них знаем и работаем вместе с Минкомсвязи, - рассказал Кравцов. - Очень возрос интернет-трафик. Мы делаем распределенную систему, в каждом регионе есть центры обработки данных со своими информационными системами. Чтобы разгрузить РЭШ, мы используем инфраструктуру ЕГЭ. Коллеги из Минкомсвязи максимально нам помогают, наращивая мощности серверов, чтобы мы справились с нагрузкой. Также это касается и Московской электронной школы. Мы на постоянной связи с департаментом образования Москвы. Принимаются все меры для устойчивой работы.

Также министр призвал не забывать о том, что содержание и контент должны соответствовать программе и помогать школьникам осваивать предмет. Все проверенные ресурсы указаны на сайте министерства просвещения. Другие ресурсы могут не всегда давать информацию, которая соответствует программе и стандартам.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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