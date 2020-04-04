Министр просвещения рассказал о зарплатах и отпусках учителей

Во время работы в дистанционном режиме зарплаты учителей не должны уменьшится. О этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире соцсети "ВКонаткте".

- Никаких уменьшений зарплаты не должно быть, - подчеркнул он.

По словам министра, региональным органам управления образования нужно взять на контроль эту тему. "Держите этот вопрос на личном контроле, доведите эту информацию до губернатора. Здесь мы будем следить очень четко, чтобы никаких снижений заработных плат педагогических работников не было".

Еще один волнующий педагогов вопрос - что будет с летними отпусками?

Ответ министра: "Об отпусках учителей мы дадим отдельное пояснение. Вопрос непростой. Нужна неделя-две для анализа всей ситуации и принятия окончательного решения. Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация".