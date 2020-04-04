Минкомсвязь попросила регионы не закрывать салоны связи

Минкомсвязь просит губернаторов включить в перечень организаций, которые могут не уходить на длинные выходные, операторов связи, а заодно разрешить работать салонам, где продаются сим-карты и мобильные телефоны. Письмо направлено регионам, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ведомства.

В числе тех, на кого Минкомсвязь просит не распространять режим нерабочих дней с 4 по 30 апреля, упоминаются операторы связи, в том числе, почтовой, сотовой, фиксированной и спутниковой, компании, обеспечивающие непрерывную работу телекоммуникационных сетей, центры обработки данных, представители IT-индустрии и СМИ.

Президент Владимир Путин 7 апреля объявил о продлении режима нерабочих дней до 1 мая. Этот период может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической ситуации, уточнял глава государства.

Он отметил, что регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан.