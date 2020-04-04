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04.04.2020 20:41
Рубрика: Общество

Минпромторг предлагает открыть строительные магазины

Текст: Татьяна Карабут

Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Он напомнил, что сейчас строительные магазины закрыты. А онлайн-площадки не могут удовлетворить увеличившийся спрос - сроки доставки стройматериалов слишком большие.

"Возможно, потихоньку нам придется предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты, если режим пребывания дома продлится", - сказал Евтухов в ходе заседания внутреннего штаба ведомства.

Минпромторг обещает проработать этот вопрос с теми регионами, которые нуждаются в этом в первую очередь.

Напомним, режим нерабочих дней в России продлен до 30 апреля включительно. Однако на усмотрение глав регионов оставили вопрос о том, насколько жестким должен быть режим самоизоляции в каждом из них и какие предприятия могут работать в это время.

На днях DIY-ритейлер "Леруа Мерлен" сообщил, что часть магазинов сети все-таки работает. На данный момент это менее 20%. В компании объяснили это тем, что продают товары из перечня непродовольственных товаров первой необходимости, что разрешено правительством.

"В тех регионах, где более сложная эпидемиологическая ситуация, а также существуют локальные ограничения, наши магазины перешли на онлайн-торговлю. К примеру, с 31 марта, несмотря на то, что мы имеем основания для работы, в связи с эпидемиологической ситуацией компания приняла добровольное решение о закрытии магазинов в Москве, полностью перейдя на онлайн-торговлю", - поясняли в компании.

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