Минпромторг предлагает открыть строительные магазины

Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Он напомнил, что сейчас строительные магазины закрыты. А онлайн-площадки не могут удовлетворить увеличившийся спрос - сроки доставки стройматериалов слишком большие.

"Возможно, потихоньку нам придется предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты, если режим пребывания дома продлится", - сказал Евтухов в ходе заседания внутреннего штаба ведомства.

Минпромторг обещает проработать этот вопрос с теми регионами, которые нуждаются в этом в первую очередь.

Напомним, режим нерабочих дней в России продлен до 30 апреля включительно. Однако на усмотрение глав регионов оставили вопрос о том, насколько жестким должен быть режим самоизоляции в каждом из них и какие предприятия могут работать в это время.

На днях DIY-ритейлер "Леруа Мерлен" сообщил, что часть магазинов сети все-таки работает. На данный момент это менее 20%. В компании объяснили это тем, что продают товары из перечня непродовольственных товаров первой необходимости, что разрешено правительством.

"В тех регионах, где более сложная эпидемиологическая ситуация, а также существуют локальные ограничения, наши магазины перешли на онлайн-торговлю. К примеру, с 31 марта, несмотря на то, что мы имеем основания для работы, в связи с эпидемиологической ситуацией компания приняла добровольное решение о закрытии магазинов в Москве, полностью перейдя на онлайн-торговлю", - поясняли в компании.