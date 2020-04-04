На юге Франции беженец убил ножом двух человек, четверо ранены

Драма произошла в городе Роман-сюр-Изер департамента Дром, что на юго-востоке Франции. Мужчина устроил резню в центре города. Погибли два человека и еще четверо ранены, из которых трое - тяжело.

ЧП случилось в первой половине дня. Преступник сначала напал на людей, которые в то время находились в табачной лавке, а после, выйдя на улицу, стал наносить удары тем немногим прохожим, что ему попадались навстречу.

Подоспевший наряд полиции применил оружие. Налетчик был ранен и арестован. Хотя при нем не оказалось документов, вскоре выяснилось, что речь идет о 33-летнем выходце из Судана, который два года назад получил во Франции статус беженца и вид на жительство.

Расследование ножевой атаки занимается местная уголовная полиция. Специализированная прокуратура по борьбе с терроризмом пока не привлекалась.