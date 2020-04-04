Министерство здравоохранения и министерство культуры Украины выпустили рекомендации по противодействию распространению коронавируса на языках национальных меньшинств, кроме русского, сообщает портал strana.ua

В заявлении минздрава говорится, что некая "коммуникационная команда Коронавирус_инфо" при Минздраве адаптировала базовые рекомендации медиков для национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Информация доступна на польском, крымско-татарском, венгерском и румынском языках. Кроме русского.

На вопрос, почему нет соответствующего руководства на русском, в министерстве изданию отвечать отказались. Остается добавить, что назначенный в начале недели новый глава министерства по фамилии Степанов ранее был заместителем Саакашвили на посту губернатора Одесской области, и не скрывает своих симпатий к украинским нацистам.

Между тем на Украине зафиксировано 942 случая COVID-19. В том числе, 23 человека умерли от болезни, 19 пациентов вылечились.