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04.04.2020 16:33
Рубрика: Спорт

Назван крайний срок возобновления РПЛ

Текст: Максим Домчев
Чемпионат РПЛ из-за коронавируса был приостановлен в марте и по решению РФС все футбольные турниры в стране не начнутся раньше 31 мая. В пятницу состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором был обозначен крайний срок возобновления сезона.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал эту дату. Как он заявил ТАСС, речь идет о 12 июля. Если сезон не продолжится до этой даты, то он будет досрочно завершен.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Самая крайняя дата возобновления чемпионата, по проекту календаря, - 12 июля, - сказал Медведев. - Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение".

Ранее о досрочном завершении сезона объявили в Бельгии, однако Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с заявлением, что не допустит клубы из этой страны в еврокубки, если турнир не будет доигран.

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