Назван крайний срок возобновления РПЛ

Чемпионат РПЛ из-за коронавируса был приостановлен в марте и по решению РФС все футбольные турниры в стране не начнутся раньше 31 мая. В пятницу состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором был обозначен крайний срок возобновления сезона.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал эту дату. Как он заявил ТАСС, речь идет о 12 июля. Если сезон не продолжится до этой даты, то он будет досрочно завершен.

"Самая крайняя дата возобновления чемпионата, по проекту календаря, - 12 июля, - сказал Медведев. - Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение".

Ранее о досрочном завершении сезона объявили в Бельгии, однако Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с заявлением, что не допустит клубы из этой страны в еврокубки, если турнир не будет доигран.