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04.04.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Названы профессии, по которым выросло число вакансий

Текст: Марина Гусенко
Несмотря на объявленные нерабочие дни, количество вакансий не уменьшилось, а даже немного увеличилось (на 4%) по сравнению с мартом прошлого года. Хотя если сравнивать с февралем этого года их стало меньше на 3%.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Уровень конкуренции за рабочее место вырос: на одну вакансию сейчас приходится в среднем 7 резюме (умеренный показатель - не более 6 резюме на вакансию). Всего число резюме выросло на 8%. Об этом "РГ" рассказали специалисты портала hh.ru.

Фото: iStock
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Количество вакансий за март выросло для медицины и фармацевтики, сфер безопасности и госслужбы, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости.

В это же время для представителей традиционных офисных профобластей (маркетинг, бухгалтерия, реклама и PR, управление персоналом, юриспруденция) число вакансий уменьшилось.

Фото: iStock
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Даже в сферах, которые пострадали сильнее всего, вакансии не исчезли полностью, уточняют в hh.ru. Некоторые размещенные вакансии предполагают начало работы после окончания режима изоляции или сейчас, но удаленно. Чаще всего их размещают компании из таких сфер, как IT, образование, услуги для бизнеса, маркетинга и рекламы.

Ряд отраслей продолжает работать в привычном режиме, например, производители и продавцы продуктов питания и товаров первой необходимости, медучреждения, аптеки, организации, которые занимаются срочными ремонтами и погрузочно-разгрузочными работами. В сфере продаж в целом вакансий в марте стало на 7% меньше, чем в феврале. Но розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса, а также онлайн-ретейл активно работают - здесь нужны сотрудники. Службы доставки очень нуждаются в курьерах (в том числе водителях-курьерах), склады - в комплектовщиках. На тех и других спрос вырос.

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