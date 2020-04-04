Названы профессии, по которым выросло число вакансий

Несмотря на объявленные нерабочие дни, количество вакансий не уменьшилось, а даже немного увеличилось (на 4%) по сравнению с мартом прошлого года. Хотя если сравнивать с февралем этого года их стало меньше на 3%.

Уровень конкуренции за рабочее место вырос: на одну вакансию сейчас приходится в среднем 7 резюме (умеренный показатель - не более 6 резюме на вакансию). Всего число резюме выросло на 8%. Об этом "РГ" рассказали специалисты портала hh.ru.

Количество вакансий за март выросло для медицины и фармацевтики, сфер безопасности и госслужбы, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости.

В это же время для представителей традиционных офисных профобластей (маркетинг, бухгалтерия, реклама и PR, управление персоналом, юриспруденция) число вакансий уменьшилось.

Даже в сферах, которые пострадали сильнее всего, вакансии не исчезли полностью, уточняют в hh.ru. Некоторые размещенные вакансии предполагают начало работы после окончания режима изоляции или сейчас, но удаленно. Чаще всего их размещают компании из таких сфер, как IT, образование, услуги для бизнеса, маркетинга и рекламы.

Ряд отраслей продолжает работать в привычном режиме, например, производители и продавцы продуктов питания и товаров первой необходимости, медучреждения, аптеки, организации, которые занимаются срочными ремонтами и погрузочно-разгрузочными работами. В сфере продаж в целом вакансий в марте стало на 7% меньше, чем в феврале. Но розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса, а также онлайн-ретейл активно работают - здесь нужны сотрудники. Службы доставки очень нуждаются в курьерах (в том числе водителях-курьерах), склады - в комплектовщиках. На тех и других спрос вырос.