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4 апреля 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 3 апреля 2020 года № 102-п "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 3 апреля 2020 г.
Опубликован 4 апреля 2020 г.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Определить следующий перечень видов деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), в отношении которых реализуются ограничительные и иные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не требующие обязательного приостановления деятельности организаций:

1) строительная и обрабатывающая промышленность (ОКВЭД 08.11; 08.12; 16; 19.20.9; 23.20; 23.3; 23.4; 23.51; 23.52; 23.6; 23.99; 25; 41; 42, 43; 47.52; 68; 71);

2) "Обрабатывающие производства" (ОКВЭД 10-33);

3) "Добыча прочих полезных ископаемых" (ОКВЭД 08.11-08.12);

4) "Образование" (ОКВЭД 85.12-85.14).

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Новосибирской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего постановления, и принявшие решения о возобновлении деятельности, в тот же день уведомляют Правительство Новосибирской области о принятом решении, содержащем информацию о количестве планируемых к выходу работников, самостоятельно и за свой счет обеспечивают санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Новосибирской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего постановления, при принятии решения о возобновлении деятельности исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно-опасных последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов юридического лица, индивидуального предпринимателя, и принимают все последствия от возникших коммерческих рисков.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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