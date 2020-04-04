Обучение на дому: 10 важных советов учителю

По ее словам, по Сети ходит уже немало баек про то, как дети выставляют перед веб-камерой запись со своей внимательной физиономией. А сами во время онлайн-урока преспокойно играют на планшетах. Или в чатах друг друга троллят, и никакой учитель им не указ.

Вот несколько простых лайфхаков, которые помогут педагогам уйти в дистант и удержать внимание ребенка. Сначала примите решение: чего вы хотите? Чаще вести занятия онлайн (в Zoom или Google Meet) или общаться с учениками через учебные ролики, умные приложения, тесты? (При этом учитывать, что механически перенести оффлайн-расписание в дистант не получится.) Придерживаться принципа разумного минимума (одна платформа, работает - и слава богу) или осваивать все новые возможности?

- Перед выходом в эфир создайте позитивный настрой. Напишите ярким маркером на обычном бумажном листе главный месседж своего занятия. Повесьте его на видное место. Улыбнитесь и скажите волшебное стартовое слово (для каждого оно свое: "Поехали!", "Го!", "Всемогу" и пр.).

- Работайте над образом! Учитель на дистанте - не тетенька с бесцветным лицом, лохматая и в халате. Интернет-среда дает возможности: загрузите разные фоны, добавляйте аксессуары, используйте забавные аватарки, создавайте героев-помощников. Привлечь внимание младших учеников поможет яркая игрушка в руках педагога (с которой можно спорить). Или же - энергичная "гифка" (движущаяся картинка) на экране, мгновенно собирающая внимание.

- Начинайте занятие с установки контакта. Проведите простую перекличку в чате, задайте интересный вопрос. Отлично, если заведете вместе с учениками собственные ритуалы приветствия. А еще - придумаете мемы, стикеры для обмена настроениями.

- Обсудите с учениками кодекс поведения на дистанционных занятиях. Например, когда включать и отключать микрофоны, что значит "поднять руку", что можно и чего нельзя писать в общем чате. Плюс - каков дедлайн сдачи заданий, можно ли выбрать разный объем и уровень сложности. Кодекс выложите для всеобщего обсуждения, а затем - проведите открытое голосование. Поправки приветствуются!

- Нужная регулярная обратная связь. Как для всего класса, так и персональные чаты, обсуждение выполненных заданий. Напоминаем детям, что они - класс, ставим общие цели, организуем работу в группах. Похвалы и замечания на дистанте - отдельная песня. Помните: учитель оценивает только конкретные действия. То, как сделано задание, выполнен тест, создан творческий продукт. Опираемся на факты.

- Делайте небольшие перерывы "на печеньку": все равно дети потащат к монитору вкусняшки. Лучше не пускать этот процесс на самотек, а выделить 3-5 минут на перекус. Кстати, в это время можно продолжать общение в жанре свободного обсуждения. Нужно выделить время и на динамическую паузу - разминку или танец у экрана. Пусть сами ученики подберут музыку, составят комплекс полезных упражнений или подготовят короткий "выпуск новостей". Можно сделать дежурства по классу: дежурные проводят перекличку, выбирают тему дня, отвечают за хорошие новости и физкультминутки.

- Ученикам можно передать некоторые бразды управления цифровой средой. Назначьте администратора, ассистентов: пусть делают рассылки, обеспечивают запись, создают клипы, объясняют всем, как прикреплять к заданию видео или вставлять фон в Zoom. Дайте ученикам почувствовать свое цифровое превосходство!. Как бонус - ваш авторитет только вырастет. А некоторые "крепкие орешки" раскроются с новой стороны, станут вашими помощниками.

- Обязательно задействуйте реально интересные детям ресурсы. Пусть ищут примеры английских диалогов в сериалах Netflix, пишут сценарии игр, проходят квесты, постят мемы в инстаграме… Можно начать с малого: организуйте флешмоб с хештегом #кольчатыечервирулят. Запустите в классе онлайн-эстафету публикаций "7 "Б" на удаленке", организуйте конкурс вирусных роликов на разных языках и запустите их в Сети.

- Выступайте с интересными инициативами, тормошите всю семью! К примеру, соберите желающих на вечернюю встречу в Zoom, устройте конкурс семейной декламации, пригласите родителей на лекторий с участием психолога. Рассылайте полезные советы, мудрые цитаты, списки книг для семейного чтения.

- Любую встречу или занятие завершайте обсуждением его ценности для учеников. Начинайте с себя: "Сегодня я впервые провела урок в Zoom. В общем, справилась. И это совершенно новый опыт. Спасибо всем!" Благодарность - важная финальная нота. Заведите традицию писать в общий чат слова благодарности друг другу, родителям, даже коронавирусу за то, что он заставил нас всех двигаться вперед.