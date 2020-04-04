Оперштаб: 67 новых заболевших коронавирусом - старше 65 лет

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности их количество увеличилось до 3357.

Среди вновь заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 - от 46 до 65 лет и еще 67 - старше 65 лет, 15 из них - старше 80 лет. Подтвержден коронавирус у 14 детей. Медики взяли под свой контроль всех пациентов, а также близко контактировавших с ними людей.

Напомню, до 1 мая в Москве продлен режим повышенной готовности. В течение него все москвичи независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Выходить из дома можно в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.