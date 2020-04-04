Постановление правительства Оренбургской области от 4 апреля 2020 года № 268-пп "Об определении организаций, продолжающих работать в период режима повышенной готовности на территории Оренбургской области"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Оренбургской области, Правительство Оренбургской области постановляет:
1. Определить, что в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в период режима повышенной готовности, введенного указом Губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 года № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", на территории Оренбургской области продолжают работать организации, осуществляющие деятельность в следующих сферах:
сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство;
добыча полезных ископаемых;
производство пищевых продуктов;
производство напитков;
производство текстильных изделий;
производство одежды;
производство кожи и изделий из кожи;
деятельность полиграфическая;
производство кокса и нефтепродуктов;
производство химических веществ и химических продуктов;
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочей неметаллической минеральной продукции;
производство металлургическое;
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
производство электрического оборудования;
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
производство прочих транспортных средств и оборудования;
производство мебели;
производство прочих готовых изделий;
ремонт и монтаж машин и оборудования;
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха;
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
строительство зданий;
строительство инженерных сооружений;
работы строительные специализированные;
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт;
транспортировка и хранение;
деятельность в области информации и связи;
деятельность финансовая и страховая;
деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования;
деятельность ветеринарная;
деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
нотариальная деятельность.
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также на индивидуальных предпринимателей при соблюдении требований, предусмотренных указом Губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 года № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор - председатель Правительства Д.В.Паслер
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