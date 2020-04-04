Постановление правительства Оренбургской области от 4 апреля 2020 года № 268-пп "Об определении организаций, продолжающих работать в период режима повышенной готовности на территории Оренбургской области"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Оренбургской области, Правительство Оренбургской области постановляет:

1. Определить, что в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в период режима повышенной готовности, введенного указом Губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 года № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", на территории Оренбургской области продолжают работать организации, осуществляющие деятельность в следующих сферах:

сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство;

добыча полезных ископаемых;

производство пищевых продуктов;

производство напитков;

производство текстильных изделий;

производство одежды;

производство кожи и изделий из кожи;

деятельность полиграфическая;

производство кокса и нефтепродуктов;

производство химических веществ и химических продуктов;

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

производство прочей неметаллической минеральной продукции;

производство металлургическое;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производство электрического оборудования;

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

производство прочих транспортных средств и оборудования;

производство мебели;

производство прочих готовых изделий;

ремонт и монтаж машин и оборудования;

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха;

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;

строительство зданий;

строительство инженерных сооружений;

работы строительные специализированные;

торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт;

транспортировка и хранение;

деятельность в области информации и связи;

деятельность финансовая и страховая;

деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования;

деятельность ветеринарная;

деятельность по обслуживанию зданий и территорий;

нотариальная деятельность.

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также на индивидуальных предпринимателей при соблюдении требований, предусмотренных указом Губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 года № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор - председатель Правительства Д.В.Паслер







