Указ губернатора Оренбургской области от 4 апреля 2020 года № 159-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук) изменения, изложив его в новой редакции:

"В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Оренбургской области от 30 ноября 2009 года № 593-п "Об утверждении положения об Оренбургской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), решениями оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, принимая во внимание, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является обстоятельством непреодолимой силы, в целях снижения рисков ее завоза и распространения на территории Оренбургской области постановляю:

1. Ввести на территории Оренбургской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. С 18 марта 2020 года:

запретить проведение на территории Оренбургской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурных и других мероприятий независимо от численности участников;

отменить проведение запланированных на территории Оренбургской области мероприятий с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации.

3. Приостановить с 28 марта по 12 апреля 2020 года работу на территории Оренбургской области:

организаций общественного питания (за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, организаций общественного питания, обслуживающих работников предприятий, учреждений, организаций);

объектов розничной торговли, в том числе находящихся на территориях торговых, торгово-развлекательных комплексов (центров), моллов, рынков (за исключением аптечных организаций, объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, объектов розничной торговли, реализующих бытовую химию, салонов сотовой связи, организаций, реализующих предметы ритуального назначения, зоомагазинов, нестационарных торговых объектов, реализующих периодическую печатную продукцию, живые растения в срезке, объектов розничной торговли, реализующих продукцию дистанционным способом с условием доставки);

салонов красоты, косметических, массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина (за исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги, ветеринарные услуги, автосервисов);

музеев и библиотек.

4. Хозяйствующим субъектам, определенным в пункте 3 настоящего указа, продолжающим осуществлять деятельность по реализации товаров, оказанию услуг, обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее полутора метров между лицами, находящимися на территории соответствующих организаций, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения лиц на соответствующей территории, включая прилегающую.

5. Приостановить с 28 марта по 12 апреля 2020 года продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли на территории Оренбургской области.

6. Приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных на территории курорта местного значения "Соленые озера", а также в иных пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), расположенных на территории Оренбургской области.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать питание данных лиц непосредственно в зданиях, где они проживают в соответствии с указаниями Роспотребнадзора.

7. Обязать:

7.1. Граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - лица), прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации:

при въезде на территорию Оренбургской области заполнять анкету, указывая сведения о месте жительства (пребывания) на территории области и контактный телефон;

незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Оренбургской области и месте жительства (пребывания) на ее территории по телефонам "горячей линии" (8-800-302-50-50) либо министерства здравоохранения Оренбургской области (8-800-200-56-03, 8(3532) 44-89-38), Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (8-800-555-49-43,8(3532)44-23-51,44-23-54), федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" (8(3532) 77-31-64);

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Оренбургскую область, при появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом.

7.2. Лиц, совместно проживающих с лицами, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Оренбургской области об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней. При появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом.

7.3. Лиц старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому до особого распоряжения.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Действие настоящего подпункта не распространяется на:

руководителей;

сотрудников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

работников здравоохранения.

7.4. Всех лиц, проживающих (пребывающих) на территории Оренбургской области, не покидать мест проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (службе), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, передвижения по территории муниципального образования, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением трудовой функции;

следования по возможности к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгула домашних животных;

выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления твердых бытовых отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления Оренбургской области в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

7.5. Лиц, находящихся по необходимости вне места самоизоляции, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

7.6. Лиц при передвижении иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий место работы.

Передвижение несовершеннолетних допускается в исключительных случаях и только в сопровождении родителей или иных законных представителей при условии обеспечения ребенка средствами индивидуальной защиты.

7.7. Общественные объединения не выступать организаторами проведения публичных мероприятий.

7.8. Работодателей, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области:

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в подпунктах 7.1-7.3, а также работников, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Оренбургской области об изоляции;

установить минимальную численность работников, задействованных в производственном процессе;

установить гибкий график начала рабочего времени, исключающий скопление работников, в том числе на проходных;

обеспечить входной фильтр работников до начала рабочей смены с обязательным отстранением от нахождения на работе лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температуры, соблюдения работниками социальной дистанции;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому;

обеспечить усиленный контроль за состоянием здоровья работников, прибывших для осуществления трудовых функций из других субъектов Российской Федерации, предельно минимизировав их контакты с другими сотрудниками организации;

обеспечить работников, продолжающих осуществлять трудовые функции, средствами индивидуальной защиты;

обеспечить проведение ежедневной дезинфекции служебных помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха, создание необходимых условий для соблюдения работниками правил личной гигиены;

отменить командировки, за исключением командировок, носящих неотложный характер, по возвращении сотрудника из командировки обеспечить его изоляцию сроком на 14 дней;

организовать транспортную доставку работников предприятия до места работы и обратно;

при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений организации;

обеспечить при возможности дистанционную форму работы для работников, осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организации, дистанционную форму проведения совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

обеспечить наличие в организациях дезинфицирующих препаратов для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания;

обеспечить сотрудников документом, подтверждающим продолжение выполнения трудовых функций, либо его электронной версией.

7.9. Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей, деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, усилить режим текущей дезинфекции, организовать воспроизведение звуковой информации для населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

7.10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие высшее образование:

перейти с 18 марта 2020 года на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения;

исключить направление групп обучающихся и работников указанных организаций за пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из иных субъектов Российской Федерации и иностранных государств.

7.11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие среднее профессиональное образование, перейти с 6 апреля 2020 года на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения.

7.12. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие начальное общее, основное общее, среднее общее образование:

перейти с 6 апреля 2020 года на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения;

приостановить с 18 марта 2020 года направление сотрудников и групп обучающихся за пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из иных субъектов Российской Федерации и иностранных государств.

7.13. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области по программам дошкольного образования, приостановить работу с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения, за исключением дежурных групп, создаваемых по решению учредителя, для детей, чьи родители продолжают осуществлять трудовую деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239;

проводить мероприятия по выявлению воспитанников с признаками респираторного заболевания, в том числе посредством проведения ежедневного утреннего осмотра воспитанников медицинским работником с измерением температуры тела, и недопущению нахождения таких воспитанников в указанных организациях;

обеспечить ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей помещений указанных организаций, обеззараживание посуды в пищеблоках, создание условий для соблюдения правил личной гигиены;

обеспечить своевременную изоляцию воспитанников и работников указанных организаций с признаками респираторного заболевания;

осуществлять учет посещаемости воспитанников по группам с выяснением причин их отсутствия;

проводить разъяснительную работу и регулярное информирование родителей воспитанников о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков респираторного заболевания и мерах профилактики коронавирусной инфекции;

в случае отсутствия воспитанника в указанной организации в течение одного дня и более без предварительного уведомления администрации указанной организации о причинах отсутствия допуск воспитанника в указанную организацию производить только при наличии медицинской справки о состоянии здоровья воспитанника и об эпидемиологическом благополучии адреса.

7.14. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие дополнительное образование:

приостановить с 21 марта 2020 года до особого распоряжения образовательную деятельность, за исключением организаций, имеющих техническую возможность для перехода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения;

приостановить с 18 марта 2020 года направление работников и групп обучающихся за пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников образовательных организаций из иных субъектов Российской Федерации и иностранных государств.

Организациям, имеющим техническую возможность для перехода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения, перейти на указанный вид обучения.

7.15. Организации отдыха и оздоровления детей отменить с 24 марта 2020 года заезды на планируемые смены до особого распоряжения.

7.16. Физкультурно-спортивные организации:

приостановить деятельность до особого распоряжения;

осуществлять спортивную подготовку исключительно с использованием дистанционных технологий;

исключить направление работников и лиц, проходящих спортивную подготовку, за пределы муниципальных образований Оренбургской области;

не допускать лиц, осуществляющих и проходящих спортивную подготовку, в том числе из иных субъектов Российской Федерации, в организации спортивной подготовки до особого распоряжения.

7.17. Органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области:

создать оперативные штабы (группы) по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территориях муниципальных образований Оренбургской области;

обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

организовать контроль соблюдения лицами, указанными в подпунктах 7.1-7.4, режима изоляции;

организовать совместно с общественными организациями оказание помощи в приобретении продуктов питания лицам, находящимся в условиях изоляции, и одиноко проживающим лицам старше 65 лет;

приостановить личные приемы граждан в органах местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, обеспечить подачу обращений гражданами через электронные интернет-приемные органов местного самоуправления муниципальных образований, посредством электронной почты или почтового отправления;

ограничить доступ в здания, занимаемые органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, лиц, не состоящих в трудовых (служебных) отношениях с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области;

воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, и иных работников в служебные командировки;

исключить организацию и проведение массовых мероприятий;

обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее полутора метров между лицами, находящимися на территории органа местного самоуправления муниципального образования Оренбургской области;

взять под контроль осуществление регулярной санитарной обработки и дезинфекции управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами (товариществами собственников жилья или кооперативами), в подъездах многоквартирных домов;

приостановить до особого распоряжения проведение конкурсов по отбору кандидатур на должность глав муниципальных образований.

8. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Оренбургский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации обеспечить привлечение клинических ординаторов к оказанию медицинской помощи гражданам в составе выездной амбулаторной службы.

9. Органам исполнительной власти Оренбургской области:

направлять лиц, замещающих государственные должности Оренбургской области, должности государственной гражданской службы Оренбургской области, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств в исключительных случаях и только по поручению Губернатора Оренбургской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Губернатора Оренбургской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

оказывать в пределах компетенции содействие лицам и организациям в выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

организовать взаимодействие с подведомственными организациями, направленное на соблюдение ими и их работниками требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

создать ведомственные оперативные штабы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Оренбургской области;

приостановить личные приемы граждан в органах исполнительной власти Оренбургской области, обеспечить подачу обращений гражданами через электронные интернет-приемные органов исполнительной власти Оренбургской области, посредством электронной почты или почтового отправления;

ограничить доступ в здания, занимаемые органами исполнительной власти Оренбургской области, лиц, не состоящих в трудовых (служебных) отношениях с органами исполнительной власти Оренбургской области;

обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее полутора метров между лицами, находящимися на территории органов исполнительной власти Оренбургской области.

10. Органам исполнительной власти Оренбургской области во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, Оренбургским линейным отделом МВД России на транспорте, Южно-Уральским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту в целях осуществления учета лиц, въезжающих на территорию Оренбургской области, контроля их температуры организовать пункты контроля в аэропортах городов Оренбурга и Орска, на железнодорожных станциях, находящихся на территории Оренбургской области, автомобильных трассах федерального, регионального и местного значения.

11. Органам исполнительной власти Оренбургской области во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской области с привлечением добровольных народных дружин обеспечить контроль соблюдения лицами режима изоляции.

12. Департаменту пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области организовать на базе государственного казенного учреждения "Комплексная безопасность" кол-центр для принятия и обработки обращений лиц по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции.

13. Министерству образования Оренбургской области, министерству культуры Оренбургской области, министерству физической культуры и спорта Оренбургской области в пределах своей компетенции организовать взаимодействие с организациями всех форм собственности, осуществляющими образовательную деятельность, по выполнению требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

14. Министерству здравоохранения Оренбургской области обеспечить: готовность медицинских организаций государственной системы

здравоохранения Оренбургской области к приему лиц с респираторными симптомами, оказанию им медицинской помощи, отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию в учреждения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области;

оформление листков нетрудоспособности на дому без посещения медицинских организаций лицам, указанным в подпунктах 7.1, 7.2;

организацию работы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Оренбургской области по ежедневному наблюдению лиц, указанных в подпункте 7.1 настоящего указа, заявивших о своем прибытии на территорию Оренбургской области, в течение 14 календарных дней со дня прибытия;

организацию работы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Оренбургской области по оказанию медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам старше 65 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы;

приобретение медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Оренбургской области товаров, в том числе изделий медицинского назначения, работ и услуг по решению областного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области, необходимых для оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и (или) проведения мероприятий по предотвращению и (или) ликвидации последствий непреодолимой силы, независимо от начальной (максимальной) цены контракта;

приостановить с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения лицензирование в случае необходимости проведения выездных проверок в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий, следующих видов деятельности:

медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);

фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти).

15. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области обеспечить бесперебойную работу организаций, осуществляющих на территории Оренбургской области производство сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки, включая продукты питания, формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды, в том числе организаций, занятых на сезонных полевых работах, организаций в сфере животноводства, рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих предприятий, рыбоводных хозяйств, а также организаций, осуществляющих производство ветеринарных лекарственных средств, организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением населения продуктами питания, организаций, осуществляющих иные виды деятельности (производящих или реализующих запасные части для всех видов сельскохозяйственной техники, оборудования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, средства защиты растений, удобрений и стимуляторы роста растений, семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур, корма для сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственную технику), организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

16. Комиссии Правительства Оренбургской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обеспечить координацию действий органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области и организаций с учетом требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

17. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

18. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







