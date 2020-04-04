Указ губернатора Псковской области от 3 апреля 2020 года № 40-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № ММ-П12-2363кв, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 03 апреля 2020 г. № 169, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

1) указ изложить в следующей редакции:

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № ММ-П12-2363кв, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 03 апреля 2020 г. № 169, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 30 апреля 2020 г.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина):

1) запретить по 30 апреля 2020 г.:

а) проведение публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, культурных, выставочных, просветительских и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления людей, за исключением:

проведения чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;

мероприятий в видеоформате;

мероприятий, указанных в подпункте "б" подпункта 2 настоящего пункта;

б) курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, в иных аналогичных объектах и в общественных местах, а также доставку на дом кальянов, предоставление кальянов в аренду, оказание услуг кальянщиков на дому;

в) деятельность ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

г) деятельность плавательных бассейнов, аквапарков;

2) обязать граждан временно не посещать объекты (территории) религиозных организаций, за исключением:

а) служителей и персонала религиозных организаций;

б) Божественной литургии на прихрамовой территории в дни празднования Благовещения Пресвятой Богородицы (07 апреля 2020 г.), Входа Господнего в Иерусалим (12 апреля 2020 г.), Великого Четверга (16 апреля 2020 г.), Великой Субботы (18 апреля 2020 г.), Святой Пасхи (19 апреля 2020 г.) с участием постоянно проживающих на территории Псковской области прихожан храма по предварительному согласованию с настоятелем храма и соблюдением дистанции не менее 2 метров;

3) приостановить по 12 апреля 2020 г.:

а) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением:

обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

дистанционных способов продажи товаров с доставкой на дом и с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания исключительно для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239) и настоящим указом, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

б) деятельность объектов розничной торговли, включая деятельность специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, в том числе мобильных телефонов, планшетов, за исключением:

аптек и аптечных пунктов с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

дистанционных способов продажи товаров с доставкой на дом с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

в) деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

г) деятельность физкультурно-спортивных организаций, созданных Псковской областью и (или) муниципальными образованиями и осуществляющих спортивную подготовку, спортивных клубов, фитнес-клубов, фитнес-центров;

д) оказание стоматологических услуг, за исключением оказания стоматологических услуг при заболеваниях и состояниях, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

е) проведение образовательного процесса в очной форме в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях;

ж) работу дошкольных образовательных организаций, за исключением дежурных групп дошкольных образовательных организаций, организованных для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 и настоящим указом, при условии обязательного измерения температуры тела работникам дошкольных образовательных организаций и детям, обязательного выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий;

з) посещение гражданами музеев, территорий музеев-заповедников;

и) деятельность по экскурсионному обслуживанию и проведению экскурсий туроператорами, турагентами, экскурсоводами, гидами-переводчиками, инструкторами-проводниками;

4) обязать граждан в период по 12 апреля 2020 г.:

а) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

б) в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах. Действие настоящего подпункта не распространяется на руководителей и сотрудников организаций и органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников медицинских организаций, а также граждан, определенных решением оперативного штаба при Администрации области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Псковской области;

в) ограничить передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих;

г) ограничить передвижение по территории Псковской области границами муниципального района, городского округа по месту их проживания (пребывания), за исключением:

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 и настоящим указом;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Псковской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 и настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) проживания (пребывания) членов семьи гражданина, к месту (от места) расположения находящегося в собственности гражданина (членов его семьи) объекта недвижимого имущества;

5) обязать граждан, прибывших после 17 марта 2020 г. в Российскую Федерацию (в том числе транзитом) из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, о месте, датах пребывания на территориях указанных стран, контактную информацию по номеру телефона "горячей линии" Комитета по здравоохранению Псковской области 8-800-444-10-41;

б) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций;

г) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому, а также постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, касающиеся мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

6) обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области:

а) оказывать содействие работникам из числа граждан, указанных в подпункте 5 настоящего пункта, в обеспечении режима самоизоляции;

б) оказывать содействие работникам из числа граждан, указанных в подпункте "б" подпункта 4 пункта 2 настоящего указа, в обеспечении режима самоизоляции, в том числе путем предоставления отпуска или работы на дому;

в) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

г) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории других субъектов Российской Федерации и за пределы Российской Федерации;

д) активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и решения различных вопросов деятельности;

е) выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия;

7) владельцам торгово-развлекательных центров не допускать несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в торгово-развлекательные центры;

8) организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю на территории Псковской области, за исключением аптек и аптечных пунктов, установить время посещения объектов розничной торговли с 9:00 до 11:00 только для граждан в возрасте старше 60 лет;

9) управляющим организациям не реже двух раз в день проводить в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств влажную уборку мест общего пользования, в том числе лифтовых кабин, домофонов, дверных ручек, мусоропроводов и мусоросборных камер, перил лестниц.

3. Пансионатам, домам отдыха, базам отдыха, туристическим базам, кемпингам, санаторно-курортным организациям (санаториям), санаторно-оздоровительным детским лагерям круглогодичного действия, гостиницам, осуществляющим деятельность на территории Псковской области:

1) временно приостановить по 01 июня 2020 г. бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, базах отдыха, туристических базах, кемпингах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

2) в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

а) обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

б) организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

4. Действие ограничительных и иных мероприятий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего указа и направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Псковской области, распространяется на всю территорию Псковской области.

5. Дополнительный перечень организаций, на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239, утверждается постановлением Администрации Псковской области.

6. Рекомендовать гражданам:

1) неработающим, которые имеют заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах;

2) в возрасте старше 60 лет посещать объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, только с 9:00 до 11:00.

7. Под санитарно-противоэпидемическими мероприятиями в целях настоящего указа понимаются:

1) осуществление влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств не реже двух раз в течение суток;

2) регулярное проветривание помещений;

3) использование работниками масок и перчаток;

4) осуществление дезинфекции оборудования, поверхностей мебели и инвентаря;

5) обработка рук работников и посетителей дезинфицирующими средствами;

6) ежедневное измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте граждан с повышенной температурой тела;

7) обеспечение органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, соблюдения гражданами (в том числе работниками) дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

8) нанесение в торговых залах аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли специальной разметки, обеспечивающей соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

9) осуществление иных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Приостановить до 01 мая 2020 г. назначение органами исполнительной власти Псковской области проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

9. Председателю Комитета по здравоохранению Псковской области Гаращенко М.В.:

1) организовать работу медицинских организаций в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами и внебольничной пневмонией;

3) совместно с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области обеспечить организацию проведения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

4) организовать работу амбулаторно-поликлинических подразделений с приоритетом оказания медицинской помощи пациентам на дому;

5) обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;

6) обеспечить перепрофилирование коечного фонда медицинских организаций, перераспределение и дислокацию медицинского персонала, мобилизовав медицинских работников преимущественно в медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

7) обеспечить соблюдение маршрутизации при оказании первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи пациентам с внебольничными пневмониями и респираторными симптомами, в том числе с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

8) обеспечить наличие в медицинских организациях неснижаемого двухнедельного запаса препаратов для экстренной профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, бахилы);

9) обеспечить выполнение и контроль за выполнением медицинскими организациями постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, касающихся мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

10. Заместителю Губернатора области - председателю Комитета по финансам Псковской области Бариновой Т.А. совместно с председателем Комитета по здравоохранению Псковской области Гаращенко М.В. и председателем Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Елкиным Б.А. организовать установление работникам областных медицинских и транспортных организаций, занятым в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), оплаты труда в двойном размере.

11. Председателю Комитета по образованию Псковской области Седунову А.В.:

1) организовать на период по 12 апреля 2020 г.:

а) осуществление образовательного процесса в дистанционной форме обучения в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях;

б) работу дежурных групп в:

дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 и настоящим указом;

общеобразовательных организациях для присмотра и ухода за обучающимися 1 - 4 классов из числа детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 и настоящим указом;

2) совместно с заместителем Губернатора области - председателем Комитета по финансам Псковской области Бариновой Т.А. в связи с введением настоящим указом ограничительных мероприятий (карантина) организовать обеспечение продуктовыми наборами на сумму 1500 руб. обучающихся общеобразовательных организаций из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей.

12. Председателю Комитета по социальной защите Псковской области Евстигнеевой О.М.:

1) на период по 12 апреля 2020 г.:

а) организовать проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в помещениях, предназначенных для приема граждан, обратившихся за предоставлением социальных услуг, и для круглосуточного пребывания получателей социальных услуг;

б) прекратить доступ посетителей к лицам, находящимся в учреждениях социального обслуживания стационарного типа;

2) совместно с заместителем Губернатора области - председателем Комитета по финансам Псковской области Бариновой Т.А. в связи с введением настоящим указом ограничительных мероприятий (карантина) обеспечить предоставление дополнительных мер поддержки малоимущим одиноко проживающим гражданам в возрасте старше 65 лет в размере 3000 руб., малообеспеченным семьям и иным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в размере 5000 руб.;

3) совместно с некоммерческими организациями в связи с введением настоящим указом ограничительных мероприятий (карантина) организовать обеспечение продуктовыми наборами малоимущих одиноко проживающих граждан, малообеспеченных семей.

13. Начальнику Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области Плявинской Н.Г. совместно с председателем Комитета по социальной защите Псковской области Евстигнеевой О.М., председателем Комитета по здравоохранению Псковской области Гаращенко М.В., исполняющим обязанности начальника Управления информационной политики Администрации Псковской области Новохаткой С.Н. и с привлечением волонтеров обеспечить:

1) оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом "б" подпункта 4 пункта 2, подпунктом 1 пункта 6 настоящего указа;

2) доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом "б" подпункта 4 пункта 2, подпунктом 1 пункта 6 настоящего указа, лекарственных препаратов, продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему указу;

3) информирование граждан, соблюдающих режим самоизоляции в соответствии с подпунктом "б" подпункта 4 пункта 2, подпунктом 1 пункта 6 настоящего указа, о необходимости соблюдения режима самоизоляции и возможности получения помощи в соответствии с настоящим пунктом;

4) для граждан, соблюдающих режим самоизоляции в соответствии с подпунктом "б" подпункта 4 пункта 2, подпунктом 1 пункта 6 настоящего указа, оплату услуг сотовой связи, ремонт сотовых телефонов.

14. Исполняющей обязанности председателя Комитета по спорту Псковской области Чернышовой Е.Ю. организовать приостановление проведения на территории Псковской области официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусмотренных календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области на 2020 год.

15. Председателю Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Грахову С.С. обеспечить:

1) бесперебойную работу организаций по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2) бесперебойную работу организаций по вывозу твердых коммунальных отходов.

16. Председателю Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Смирновой Т.М. обеспечить осуществление контроля за выполнением управляющими организациями подпункта 9 пункта 2 настоящего указа.

17. Председателю Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Елкину Б.А.:

1) организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров общественным автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом:

а) дезинфекционную обработку салонов автотранспортных средств, железнодорожных вагонов и салонов воздушных судов, мест пребывания пассажиров на автовокзалах, автостанциях, железнодорожных вокзалах, аэропорте города Пскова "Княгиня Ольга" в режиме для обеззараживания объектов при вирусной инфекции в соответствии с инструкцией по применению не реже двух раз за смену;

б) обеспечение водителей, кондукторов и контролеров средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки);

2) на период по 12 апреля 2020 г.:

а) организовать работу общественного автомобильного транспорта по графику выходного дня с обеспечением:

перевода на сменный режим работы общественного автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров в городском сообщении, с 06:00 до 10:00 в утренние часы, с 17:00 до 20:30 в вечерние часы;

перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном сообщении не чаще двух раз в сутки (утром и вечером);

обязательного информирования пассажиров об изменениях расписания общественного автомобильного транспорта;

б) обеспечить приостановление действия:

льгот по оплате проезда, предусмотренных постановлением Администрации области от 19 декабря 2019 г. № 437 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории Псковской области", с продлением срока их действия после 12 апреля 2020 г.;

на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом льготных проездных билетов для школьников и студентов, за исключением студентов 5 и 6 курса по специальности "Медицинская кибернетика" ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет", студентов 3 курса по специальности "Сестринское дело" и 4 курса по специальности "Лечебное дело" ГБПОУ ПО "Псковский медицинский колледж" и ГБПОУ ПО "Великолукский медицинский колледж", с продлением срока действия льготных проездных билетов после 12 апреля 2020 г.;

организовать сокращение количества рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;

4) проработать вопрос временного прекращения движения по отдельным автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального и местного значения.

18. Руководителю Аппарата Администрации Псковской области, руководителям органов исполнительной власти Псковской области определить численность работников органов исполнительной власти Псковской области, обеспечивающих на период по 30 апреля 2020 г. функционирование соответственно Администрации Псковской области, органов исполнительной власти Псковской области.

19. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области обеспечить координацию действий органов государственной власти Псковской области, органов местного самоуправления по реализации настоящего указа.

20. Первому заместителю Губернатора Псковской области - заместителю председателя оперативного штаба при Администрации области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Псковской области (далее - Штаб) Емельяновой В.В. ежедневно представлять Губернатору области доклад о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

21. Начальнику Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области Матвееву Д.С. обеспечить ежедневное размещение на официальном сайте Администрации Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" оперативной информации о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области, предоставляемой Штабом.

22. Начальнику Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области Матвееву Д.С. совместно с исполняющим обязанности начальника Управления информационной политики Администрации Псковской области Новохаткой С.Н. организовать работу круглосуточного оперативного информационного центра по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области.

23. Главам муниципальных образований Псковской области принять меры по реализации настоящего указа.

24. Установить, что:

1) распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, которое является обстоятельством непреодолимой силы, повлекшим введение режима повышенной готовности распоряжением Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

2) меры, предусмотренные настоящим указом, обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

25. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

26. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.";

2) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему указу;

3) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему указу.

2 Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 04 апреля 2020 года.

Губернатор области М.Ведерников





Приложение № 1 к указу Губернатора области от 03.04.2020 № 40-УГ





"Приложение № 1 к указу Губернатора области от 15.03.2020 № 30-УГ

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.

5. Подгузники детские, пеленки для новорожденного, соски различных типов, бутылочки для кормления, крем от опрелостей детский.

6. Спички.

7. Свечи.

8. Очки, линзы и их части.

9. Ортопедические изделия.

10. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

11. Бензин, дизельное топливо, газ.

12. Похоронные принадлежности.

13. Печатные средства массовой информации."





Приложение № 2 к указу Губернатора области от 03.04.2020 № 40-УГ





"Приложение № 2 к указу Губернатора области от 15.03.2020 № 30-УГ

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3 - №18.5.

6. Новообразования из числа2:

1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии)."







