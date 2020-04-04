Попова: В РФ будет проводиться 34-37 тыс. тестов на коронавирус в сутки

Количество тестирований на коронавирус в России увеличится, об этом сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, производимого количества тестов достаточно, чтобы проводить 34-37 тысяч тестов в сутки.

По последним оценкам Роспотребнадзора, ситуация с COVID-19 в России остается контролируемой. Кроме того, достаточно благоприятной остается ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

"На сегодня значимых эпидизменений по заболеваемости гриппом и пневмонией в России нет, есть подъем гриппа в некоторых регионах. Всплеска, который необъясним с точки зрения эпидемиологии гриппа или ОРВИ, нет ", - отметила Анна Попова.