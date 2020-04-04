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04.04.2020 09:41
Рубрика: В мире

Посол: Специалисты из РФ готовы сражаться с "невидимым врагом" в Сербии

Текст: Александр Борисов (Белград)

Посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко, лично встречавший российских военных специалистов, прибывших в данное балканское государство для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, выразил уверенность, что "вместе быстрее справимся с этой бедой".

В своем выступлении Боцан-Харченко отметил, что Россия, которая сейчас и сама борется с эпидемией, не могла не прийти на помощь дружественной Сербии и братскому сербскому народу, стоящим перед лицом самых серьезных вызовов.

Фото: Минобороны РФ
Определены районы Сербии, в которых будут работать российские военные

"Самое главное - направлены первоклассные специалисты, обладающие глубоким профессиональными знаниями и богатыми практическими навыками, готовые не жалея сил и невзирая на риск, плечом к плечу с сербскими коллегами бороться с "невидимым врагом", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Российское содействие отражает высочайший уровень двусторонних отношений, подтверждает подлинно стратегический характер нашего партнерства. Уверены, что искренняя солидарность и взаимная поддержка помогут нам скорее преодолеть текущие испытания, восстановить условия для нормальной жизни граждан и дальнейшего успешного развития наших стран".

По информации пресс-службы министерства обороны РФ, ВКС России в субботу, 4 апреля, завершили операцию по переброске в Сербию российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Экипажами военно-транспортных самолетов Ил-76 совершено 11 рейсов с аэродрома Чкаловский на аэродром Батайница, расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда. Сюда были оперативно доставлены 87 военнослужащих минобороны России, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Подчеркивается, что 4 апреля в Белграде на базе военно-медицинской академии сербского военного ведомства пройдет совещание с участием представителей минздрава и минобороны Сербии, на котором будут определены наиболее приоритетные объекты для работы российских военных специалистов и прибывшей техники.

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