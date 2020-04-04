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4 апреля 2020 г.

Постановление правительства Ивановской области от 3 апреля 2020 года № 169-п "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Дата подписания 3 апреля 2020 г.
Опубликован 4 апреля 2020 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" Правительство Ивановской области постановляет:

1. Определить исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Ивановской области организации (работодателей и их работников), осуществляющие деятельность на территории Ивановской области, имеющие право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", cоответствующие одновременно следующим условиям:

являются значимыми для сохранения производства, инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности Ивановской области;

имеют условия труда и санитарно-гигиеническую обстановку, позволяющую минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

2. Исполнительным органам государственной власти Ивановской области в срок до 04.04.2020 утвердить перечни организаций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в курируемой сфере, и обеспечить их незамедлительное размещение на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Ивановской области.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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