Правительство России вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Как напоминает РИА Новости, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, а также на обеспечение возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве.

Принятое постановление перечисляет категории должников, для которых вводится мораторий.

"Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении следующих должников: организации и индивидуальные предприниматели, код основного вида деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности указан в списке отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, утверждаемом правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики", - говорится в документе.

Кроме того, в списке должников, в отношении которых вводится мораторий, организации, включенные в перечень системообразующих организаций, а также в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.