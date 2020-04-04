Правительство выделило ФМБА более 320 млн рублей на выплаты медработникам

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству более 320 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам организации, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и из групп риска, а также работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами против болезни.

Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее кабинет министров утвердил предоставление Минздраву 10,2 млрд рублей на аналогичные цели. Половина этой суммы уже распределена между регионами, вторая половина пока остается в резерве.