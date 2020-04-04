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04.04.2020 15:37
Рубрика: Общество

Препарат против малярии опробуют в качестве профилактики от COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Врачам столичных медучреждений предложено принять участие в исследовании лекарства от малярии и ревматоидного артрита в качестве профилактического средства от COVID-19. Участие в исследованиях строго добровольное, проводится по инициативе городского департамента здравоохранения.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Лекарство с международным непатентованным наименованием (МНН) гидроксихлорохин используется для лечения ревматоидного артрита, малярии, красной волчанки. Были сообщения о его применении во время эпидемии атипичной пневмонии (также вызванной коронавирусом SARS) в 2002-2003 годах, а также во время нынешней вспышки COVID-19 в Китае. Но судить о его эффективности против нового коронавируса и профилактических свойствах пока рано, полномасштабные исследования пока не проведены.

Как сообщили "РГ" в контактном центре, созданном в связи с исследованием, предполагается, что участниками проекта в первую очередь станет медицинский персонал больниц, принимающих больных новой коронавирусной инфекцией. Врачи, заявившие об участии и не имеющие противопоказаний к препарату, будут получать его бесплатно в течение двух недель. Участники, у которых обнаружат противопоказания, лекарство принимать не будут и составят контрольную группу, чтобы оценить эффективность лекарства.

Эти подробности об организации исследования гидроксихлорохина для профилактики коронавируса среди медперсонала столичных клиник размещены на сайте doc-covid.ru. Там же есть регистрационная форма для желающих принять участие. Врачи должны зарегистрироваться на сайте, предоставив личные данные и номер телефона, а также дать информированное согласие.

"Особое внимание должно уделяться защите медицинских работников, которые находятся в группе повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекции. В Китае по состоянию на начало марта 3300 работников здравоохранения были инфицированы, и по данным местных СМИ, к концу февраля умерли не менее 22 человек. В Италии 20 процентов медицинских работников инфицированы.

Фото: iStock
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Целью данного открытого контролируемого исследования является определение эффективности и безопасности гидроксихлорохина в качестве профилактики развития симптомов COVID-19 у медицинских работников, осуществляющих лечение и уход за пациентами COVID-19", - говорится на ресурсе, созданном для онлайн регистрации врачей, которые захотят принять участие в исследовании.

Также отмечается, что в настоящее время идет набор участников для проведения клинических исследований препарата в медицинских учреждениях 23 стран (Китай, Великобритания, Турция, США, Франция, Бразилия, Мексика, Южная Корея и др.). Планируется оценить эффективность и безопасность применения препарата как для лечения больных с COVID-19, так и для профилактики.

Стоит отметить, что гидроксихлорохин, как и несколько других лекарств, указан во временных рекомендациях Минздрава по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции. Как указано в документе, его можно использовать для пациентов с диагнозом COVID-19. При этом авторы рекомендаций отмечают: "Имеющиеся на сегодня сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности/неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения".

Общество Здоровье COVID-19. Мы справимся! Распространение коронавируса COVID-19

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