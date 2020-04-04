На основании подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" Администрация области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый дополнительный перечень организаций (работодателей и их работников), осуществляющих деятельность на территории Псковской области, на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Салагаеву Н.А.

Губернатор области М.Ведерников





Утвержден постановлением Администрации области от 03.04.2020 № 95

Дополнительный перечень организаций (работодателей и их работников), осуществляющих деятельность на территории Псковской области, на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)"

1. Государственные учреждения службы занятости населения Псковской области.

2. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг - в режиме приема граждан исключительно по предварительной записи.

3. Организации строительства.

4. Организации технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.

5. Организации технической помощи на дорогах.

6. Организации предоставления стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий.

7. Организации ветеринарной деятельности.







