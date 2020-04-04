Рабочая группа ФИФА рекомендовала отложить матчи сборных в июне

Рабочая группа Международной федерации футбола рекомендовала отложить все матчи национальных сборных из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, такая рекомендация была вынесена бюро совета организации. Она распространяется на матчи с участием мужских и женских сборных команд.

В июне сборная России под руководством Станислава Черчесова должны была провести два матча - против команд Польши и Сербии. Встречи были намечены на 2 и 6 июня. Это решение принято после того, как УЕФА намеревался посоветоваться с ФИФА по поводу того, чтобы отменить все матчи сборных ради того, чтобы провести матчи еврокубков.

Помимо этого была дана рекомендация бюро совета ФИФА провести переговоры с представителями конфедераций по поводу планирования проведения отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Также коррективы будут внесены и в отборочный турнир Олимпийских игр.