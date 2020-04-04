Бирюков: Традиционные апрельские субботники с участием жителей отменены

Все работы, запланированные в рамках месячника по благоустройству, будут выполнены в Москве в полном объеме. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Каждый год с начала апреля мы начинаем приводить город в порядок после зимы, особое внимание уделяется промывке со специальным шампунем дорог и тротуаров, в этом году уже прошли две такие промывки из четырех запланированных, - отметил Петр Бирюков. - Кроме того, проводится масштабная очистка всех инженерных сооружений - мостов, тоннелей, подземных пешеходных переходов и путепроводов, фасадов зданий, уборка дворовых территорий, парков и скверов".

"В этом году месячник по благоустройству проходит в непростых условиях, эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, вносит коррективы. Но, несмотря на это, все работы будут выполнены качественно и в срок", - подчеркнул заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на особом контроле находятся уборка и дезинфекция подъездов жилых домов, а также прилегающей к ним территории, общественных пространств.

По его словам, месячник по благоустройству продлится до 30 апреля. "Сейчас организованы работы по прогребанию газонов, приводим в порядок детские площадки, скамейки, опоры освещения, центральные тепловые пункты, трансформаторные подстанции, вентиляционные шахты коллекторов. Стартовали работы по ремонту дорог, в ближайшие дни приступим к обновлению разметки", - сообщил Петр Бирюков.

Заммэра сообщил, что из-за эпидемиологической ситуации традиционные субботники с участием жителей проводиться не будут. Все необходимые мероприятия по уборке города будут выполнены силами сотрудников коммунальных служб.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с ЖКХ, можно обращаться на единую горячую линию: +7 (495) 777-77-77. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых системах нужно звонить на номер единой диспетчерской: +7 (495) 539-53-53.