Число погибших при взрыве в Подмосковье достигло трех

Спасатели нашли тело еще одного погибшего при разборе завалов рухнувшего от взрыва подъезда пятиэтажки в Орехово-Зуеве. Таким образом, число погибших достигло трех человек.

И это число может,увы, оказаться не окончательным: спасателям не удается связаться еще с двумя жителями пострадавшего дома.

Пока же печальная статистика такова: четверо пострадавших находятся в больнице и двое лечатся амбулаторно.

Остальных жильцов многоэтажки разместили в гостинице неподалеку. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, положительный ответ на просьбу о размещении жильцоы получен также от одного ведомственного пансионата.

В ГУ МЧС по Московской области уточнили хронику и все данные по сегодняшнему происшествию. По данным спасателей, можно говорить о взрыве газовой колонки во втором подъезде пятиэтажной хрущевки 1962 г. постройки. В четырехподъездном доме - 80 квартир.

- Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме 31 по улице Гагарина в городском округе Орехово-Зуево поступило сегодня в 13:08. Возгорания не последовало, произошло обрушение перекрытий второго подъезда с 5-го по 1-й этаж. 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия боевых расчетов, 50 человек были эвакуированы сотрудниками МЧС по лестничным маршам. - уточнили в подмосковном главке МЧС.