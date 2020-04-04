Девять человек в Москве нарушили условия лечения дома

Девяить человек в Москве нарушили условия лечения дома. Эти пациенты переведены под наблюдение в обсерваторы. Среди нарушителей - как жители с подтвержденным коронавирусом, так и близко контактировавшие с заболевшими. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомню, на дому лечатся в столице больные коронавирусом, у которых заболевание проходит в легкой форме. Они сами согласились на такую форму лечения и подписали свое согласие и обязательство не выходить из дома на время лечения. Совместно проживающие родственники заболевшего также не должны не покидать пределы квартиры во время самоизоляции.

"Абсолютное большинство заболевших коронавирусом, которым разрешено лечиться дома, добросовестно соблюдают режим изоляции. Однако, к сожалению, в Москве уже зафиксировано девять случаев нарушения карантина. Такие пациенты переведены на лечение в обсерваторы без права вернуться к домашнему режиму", - сообщила Анастасия Ракова.

Нарушение режима в таких случаях грозит опасностью для жизни и здоровья граждан, поэтому кроме перевода на лечение в обсерваторы, нарушителям будет выписан штраф.

"Пациентов, нарушивших режим самоизоляции, немного, и я надеюсь, что такие случаи будут исключены в дальнейшем", - сказала заммэра.