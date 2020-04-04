Эксперт: Все московские электронные системы имеют высокий уровень защиты персональных данных

Такую оценку дал информационным системам Москвы основатель и генеральный директор компаний Б-152 и SiteSecure, эксперт по защите персональных данных Максим Лагутин. Агентству городских новостей "Москва" он сказал, что разработчикам умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции следует уделить особое внимание безопасности, чтобы исключить риски взлома системы.

Напомним, что в департаменте информационных технологий Москвы сегодня сообщили, что столица готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. Но пока в ее внедрении нет нужды. В постоянном функционировании системы необходимости нет, однако, в случае ухудшения эта система может оперативно начать работать.