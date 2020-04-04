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04.04.2020 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как сократить платежи за воду, когда потребление растет

Текст: Марина Трубилина
Введение режима самоизоляции приводит к уменьшению потребления воды в целом, но к росту счетов за воду у населения. За последние дни общее потребление воды только в московском регионе снизилось примерно на 10%. Если в среднем Москва и часть Подмосковья, которые пьют воду "Мосводоканала", тратили около 2,9 млн кубометров воды в сутки, то сейчас потребление уменьшилось до 2,6 млн кубометров. Заметное сокращение объемов началось с 27 марта. В "Мосводоканале" связывают это с закрытием ресторанов, торговых центров и других организаций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вместе с тем потребление воды населением начало расти. Как сообщают в "Российских коммунальных системах", эта тенденция стала заметна уже к 20-м числам марта. Тогда использование воды жителями в городах, обслуживаемых компанией (среди них - Тамбов, Пермь, Самара, Тольятти, Благовещенск и др.) выросло на 11,6% по сравнению со среднемесячными показателями прошлых лет. "За март, согласно передаваемым абонентами показаниям приборов учета, потребление воды увеличилось на 17,3% по сравнению с мартом прошлого года", - сообщают в компании. В "РКС" объясняют это переводом жителей на удаленную работу и с тем, что из-за боязни инфекции люди стали гораздо чаще мыть руки. Введение режима самоизоляции в большинстве регионов, очевидно, еще более увеличит счета жителей за воду.

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В "Мосводоканале" дали ряд советов, как сэкономить воду в быту.

Не включайте воду полной струей - в 90% случаев вполне достаточно небольшого напора, воды при этом тратится меньше в 4-5 раз.

Принимайте душ, а не ванну. Это снижает потребление воды в 5-7 раз.

Используйте инновационные смесители и души с захватом воздуха - это сокращает расход воды на 40% по сравнению с обычными моделями, экономия на семью из трех человек составит более четырех тысяч рублей в год.

Выключайте воду, когда чистите зубы.

Если унитаз не оборудован второй кнопкой для экономного слива, можно положить в бачок двухлитровую пластиковую бутылку, наполненную водой. Это позволит снизить объем сливаемой воды и сэкономить до 20 литров в день.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
На самоизоляции семья может сэкономить до шести тысяч в неделю

Используйте стиральную и посудомоечную машины, они тратят воду экономнее, чем при мытье вручную. При этом запускайте их при полной загрузке.

Не размораживайте продукты под струей воды из-под крана, дайте им оттаять естественным путем.

Не используйте унитаз как мусорное ведро, чтобы не тратить воду на смывание.

При этом нельзя экономить на мытье рук, можно разве что выключать воду на время намыливания. Частое мытье рук, напоминают врачи, сейчас один из основных способов избежать заражения коронавирусом. Обратите внимание, что увеличившиеся счета за воду у жителей на самоизоляции компенсируются сокращением расходов на ежедневный проезд до работы. У пенсионеров же, которые и так находятся большей частью дома, суммы в квитанциях существенно измениться не должны.

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