Культурные центры Москвы подготовили обширную программу

Столичные культурные центры подготовили обширную программу. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Как приводит сайт слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, программы рассчитаны на разный возраст зрителей, начиная с года и до пост-пенсионного возраста.

"Москвичи могут познакомиться с работами современных художников, а также узнать о жизни и творчестве известного живописца XIX века - Винсента Ван Гога. Детей культурные центры приглашают на онлайн-занятия по рисованию, технике оригами и театральному мастерству".

Так, дом культуры "Гайдаровец" показывает виртуальные выставки современных художников, истории экскурсоводов и историков о районах столицы, причем ведутся репортажи прямо из квартиры, где самоизолироваться рассказчик. Например, писатель и краевед Олег Фочкин рассказывает об исторической территории города. Посмотрев видеозапись, можно узнать, где в Басманном районе часто находили курительные трубки, когда в России появились баклажаны и какое отношение к этому имеют палаты купца Щербакова. Кстати, герой выпуска показал зрителям, как готовить блюдо из баклажанов "Язычки".

Территориальная клубная система (ТКС) "Орехово" приглашает горожан познакомиться с жизнью и творчеством Винсента Ван Гога. Лекцию читает искусствовед Ирина Кравченко. Она рассказывает о трагической жизни художника, его философии. Продолжительность лекции - 35 минут. Сегодня, 4 апреля, в 18:00 на сайте ТСК " Орехово" пройдет онлайн-показ спектакля "Эскапада изгоя".

Московский многофункциональный культурный центр запустил серию подкастов "Чтения с рыжим котом" для детей до четырех лет. Это авторский проект радиоведущей Анны Ярлыковой (Фиты), которая читает известные произведения для детей. Продолжительность каждой записи - от четырех до пяти минут. Послушать можно произведения Самуила Маршака, Ганса Христиана Андерсена.

Культурный центр "Марьина Роща" проводит мастер-классы в онлайн-формат о космосе. На сайте уже можно посмотреть виртуальное занятие по изготовлению фигурки космической ракеты в технике оригами. 7 апреля в 18:00 ребятам покажут и расскажут, как создать забавную летающую тарелку из бумаги в той же технике. А 8 апреля в 19:00 участники смогут нарисовать гуашью вселенную.

Частные галереи не отстают от муниципальных, например, на "Руартс" можно посмотреть короткие репортажи о жизни современных художников и их работе в период самоизоляции. Например, член Союза художников Москвы Дмитрий Цветков рассказывает о своей работе над новыми проектами, о том, что самоизоляция даже помогает уйти глубже в творчество, не отвлекаясь на быт.

В галереи на Солянке проводят творческие мастерские, экскурсии по открытым выставкам, а также интервью с наиболее интересными участниками современного культурного пространства города. Так, сегодня в 17:00 гости сайта Солянки смогут вместе попеть песни в "Фортепьяношной" вместе с Максимом Трофинчуком.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции многие учреждения города временно закрылись. Комитет по туризму вместе с культурными площадками города запустил специальный онлайн-проект #Москвастобой.