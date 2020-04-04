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04.04.2020 12:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Культурные центры Москвы подготовили обширную программу

Текст: Ирина Огилько

Столичные культурные центры подготовили обширную программу. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Как приводит сайт слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, программы рассчитаны на разный возраст зрителей, начиная с года и до пост-пенсионного возраста.

"Москвичи могут познакомиться с работами современных художников, а также узнать о жизни и творчестве известного живописца XIX века - Винсента Ван Гога. Детей культурные центры приглашают на онлайн-занятия по рисованию, технике оригами и театральному мастерству".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Так, дом культуры "Гайдаровец" показывает виртуальные выставки современных художников, истории экскурсоводов и историков о районах столицы, причем ведутся репортажи прямо из квартиры, где самоизолироваться рассказчик. Например, писатель и краевед Олег Фочкин рассказывает об исторической территории города. Посмотрев видеозапись, можно узнать, где в Басманном районе часто находили курительные трубки, когда в России появились баклажаны и какое отношение к этому имеют палаты купца Щербакова. Кстати, герой выпуска показал зрителям, как готовить блюдо из баклажанов "Язычки".

Территориальная клубная система (ТКС) "Орехово" приглашает горожан познакомиться с жизнью и творчеством Винсента Ван Гога. Лекцию читает искусствовед Ирина Кравченко. Она рассказывает о трагической жизни художника, его философии. Продолжительность лекции - 35 минут. Сегодня, 4 апреля, в 18:00 на сайте ТСК " Орехово" пройдет онлайн-показ спектакля "Эскапада изгоя".

Московский многофункциональный культурный центр запустил серию подкастов "Чтения с рыжим котом" для детей до четырех лет. Это авторский проект радиоведущей Анны Ярлыковой (Фиты), которая читает известные произведения для детей. Продолжительность каждой записи - от четырех до пяти минут. Послушать можно произведения Самуила Маршака, Ганса Христиана Андерсена.

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Культурный центр "Марьина Роща" проводит мастер-классы в онлайн-формат о космосе. На сайте уже можно посмотреть виртуальное занятие по изготовлению фигурки космической ракеты в технике оригами. 7 апреля в 18:00 ребятам покажут и расскажут, как создать забавную летающую тарелку из бумаги в той же технике. А 8 апреля в 19:00 участники смогут нарисовать гуашью вселенную.

Частные галереи не отстают от муниципальных, например, на "Руартс" можно посмотреть короткие репортажи о жизни современных художников и их работе в период самоизоляции. Например, член Союза художников Москвы Дмитрий Цветков рассказывает о своей работе над новыми проектами, о том, что самоизоляция даже помогает уйти глубже в творчество, не отвлекаясь на быт.

В галереи на Солянке проводят творческие мастерские, экскурсии по открытым выставкам, а также интервью с наиболее интересными участниками современного культурного пространства города. Так, сегодня в 17:00 гости сайта Солянки смогут вместе попеть песни в "Фортепьяношной" вместе с Максимом Трофинчуком.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции многие учреждения города временно закрылись. Комитет по туризму вместе с культурными площадками города запустил специальный онлайн-проект #Москвастобой.

Культура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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