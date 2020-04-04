Москва стала худшей из городов-миллионников по "Индексу самоизоляции Яндекса"

"Яндекс" запустил новый сервис, показывающий "Индекс самоизоляции".

Индекс рассчитывается исходя из совокупных данных полученных с различных предложений и сервисов компании. При этом для расчетов все показатели сводятся к единой шкале, на которой 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 - показателям, которые обычно бывают глубокой ночью. "В число лидеров на утро субботы вошли Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, они набрали более 4 баллов. Москва на утро субботы набрала лишь 3,9 балла, на 0,1 балла меньше набрал Новосибирск", - пояснили в пресс-службе компании. При этом там отметили, что индекс регулярно обновляется.

Также в компании отметили, что Москва вышла в число лидеров по резкому падению уровня пробок. Так, в минувший четверг, уровень загруженности дорог ни разу за день не поднялся выше 1 балла и в среднем был почти на 4,5 балла ниже, чем в позапрошлый четверг. На втором месте Воронеж, где зафиксировано снижение уровня пробок на 2,5 балла, на третьем Новосибирск - там разница составила 2,4 балла.

Напомним, что, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице могут ввести пропускной режим, если жители перестанут придерживаться требований властей об изоляции.

По последним данным Оперативного штаба, в Москве зарегистрировано около 3 тысяч зараженных коронавирусом, 24 человека скончались.