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04.04.2020 14:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва технически готова ввести умный контроль за режимом самоизоляции

Текст: Любовь Проценко
Техническая инфраструктура столицы готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. Но, как говорится в опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы сообщении, на данный момент ее внедрение не требуется. "Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно", - подчеркивают в департаменте информационных технологий города.

Напомню, на днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент в столице нет необходимости введения пропускного режима передвижения по городу. "Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды", - подчеркнул глава города. Однако в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации или роста количества нарушений домашнего режима город готов запустить умную систему контроля соблюдения правил самоизоляции. Она может заработать после подписания соответствующего нормативного акта Правительства Москвы.

Фото: Россия 24/ youtube.com
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В случае, если такой правовой акт будет подписан, жители должны будут получать специализированный код, чтобы подтвердить свое перемещение по городу. Передвигаться по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле - достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код. А чтобы выгулять питомца рядом с домом или вынести мусор на ближайшую контейнерную площадку, никаких уведомлений вообще не потребуется.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подчеркивает: "Внедрение этой системы сохранит возможность целевых перемещений по городу: жители по-прежнему смогут поехать на работу, сходить в магазин, аптеку или медицинское учреждение, в том числе при необходимости - в другом районе. Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Получить код можно онлайн - через личный кабинет на портале mos. ru. В этом случае он будет представлять собой комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать.

В департаменте информационных технологий отмечают, что инфраструктура портала готова к пиковым нагрузкам и код смогут получить все, кому он необходим. Жители, у которых нет возможности пользоваться ресурсами mos.ru, смогут получить его с помощью телефона.

Порядок выдачи, использования и проверки специального кода также должен быть закреплен в нормативно-правовом акте. Предполагается, что за передвижение по городу без кода будут предусмотрены меры ответственности.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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