Москва технически готова ввести умный контроль за режимом самоизоляции

Техническая инфраструктура столицы готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. Но, как говорится в опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы сообщении, на данный момент ее внедрение не требуется. "Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно", - подчеркивают в департаменте информационных технологий города.

Напомню, на днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент в столице нет необходимости введения пропускного режима передвижения по городу. "Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды", - подчеркнул глава города. Однако в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации или роста количества нарушений домашнего режима город готов запустить умную систему контроля соблюдения правил самоизоляции. Она может заработать после подписания соответствующего нормативного акта Правительства Москвы.

В случае, если такой правовой акт будет подписан, жители должны будут получать специализированный код, чтобы подтвердить свое перемещение по городу. Передвигаться по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле - достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код. А чтобы выгулять питомца рядом с домом или вынести мусор на ближайшую контейнерную площадку, никаких уведомлений вообще не потребуется.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подчеркивает: "Внедрение этой системы сохранит возможность целевых перемещений по городу: жители по-прежнему смогут поехать на работу, сходить в магазин, аптеку или медицинское учреждение, в том числе при необходимости - в другом районе. Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан".

Получить код можно онлайн - через личный кабинет на портале mos. ru. В этом случае он будет представлять собой комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать.

В департаменте информационных технологий отмечают, что инфраструктура портала готова к пиковым нагрузкам и код смогут получить все, кому он необходим. Жители, у которых нет возможности пользоваться ресурсами mos.ru, смогут получить его с помощью телефона.

Порядок выдачи, использования и проверки специального кода также должен быть закреплен в нормативно-правовом акте. Предполагается, что за передвижение по городу без кода будут предусмотрены меры ответственности.