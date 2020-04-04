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04.04.2020 21:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва усилит контроль за соблюдением режима самоизоляции предпринимателями

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает в своем блоге, что предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны будут скорректировать свою работу.
Фото: Егор Просвирников Фото: Егор Просвирников
Фото: Егор Просвирников

На это направлены дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, о введении которых говорится в новом указе главы столицы. "Они коснутся предприятий, которые продолжают работать", пишет Сергей Собянин. И в то же время отмечает:

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Собянин обязал предприятия и учреждения города принять меры против распространения вируса

"Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены. Все, что мы сегодня делаем, нацелено на одно - уберечь москвичей от опасности, максимально быстро и без потерь пережить сложные времена", - подчеркнул мэр Москвы.

Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу. Теперь они обязаны предоставить на адрес электронной почты organization_size@mos.ru следующую информацию:

- о количестве работников (не подлежащих переводу на дистанционный режим, переведенных на "удаленку" и временно не работающих в соответствии с решением Президента Р Ф с сохранением заработной платы) без персональных данных;

- о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН).

Фото: Россия 24/ youtube.com
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Консультации по вопросам предоставления указанных сведений осуществляются по телефону:+7 (495) 870-72-98.

В указе подчеркивается, что в своих зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатели обязаны обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. А также измерять работникам температуру и по возможности перевести их на режим самоизоляции.

В число организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Указ Мэра Москвы "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы "О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ"

Указ Мэра Москвы "Об особенностях применения мер ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве"

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