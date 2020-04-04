Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения законных требований полиции

В центре Москвы полицейские задержали мужчину, гулявшего с собакой в сквере у Патриарших прудов. Патруль несколько раз просил горожанина покинуть парк и вернуться домой на самоизоляцию, но молодой человек вступил в пререкания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, основанием для задержания молодого человека стало неповиновение полицейским - они несколько раз просили его покинуть закрытый сквер. Москвича доставили в ОВД района Хамовники для разбирательства, его собаку забрала жена.

В участке задержанный пробыл несколько часов, потому что не хотел говорить свои паспортные данные. В итоге на него составили протокол по статье 19.3 КоАП - "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".