Поезда МЦД начали дезинфицировать холодным паром

Новый вид дезинфекции ввели для обработки составов Московских центральных диаметров. Поезда начали обрабатывать генераторами холодного пара.

Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы, такая дезинфекция эффективнее и занимает меньше времени по сравнению с другими методами.

- Обрабатывают поезда мобильными генераторами холодного пара ночью. С помощью такой технологии уничтожается 99,9 процента микробов, а на дезинфекцию одного вагона уходит всего 5 - 7 минут, - уточнили в пресс-службе. - Антибактериальный пар проникает в самые труднодоступные места.

Как отмечают в департаменте, на МЦД интенсивность санобработки поездов и станций не снижается на фоне падения пассажиропотока. Все станции диаметров дезинфицируют трижды в день. Обязательную ежедневную санитарную обработку проходят и все поезда МЦД. Все поверхности, с которыми контактируют пассажиры, обрабатываются специальными антибактериальными средствами без хлора и без запаха, рекомендованными Роспотребнадзором.

Кассиры на станциях и кассиры-контролеры в поездах работают в медицинских масках и перчатках, а также регулярно обрабатывают руки антисептиком.

Напомним, что режим самоизоляции в Москве и области действует до 30 апреля.