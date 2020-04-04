СК возбудил дело после взрыва в доме в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в Подмосковье.

Расследование ведет областное ГСУ СК, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В управляющей компании, обслуживающей дом, уже изъяли необходимые документы.

Как только завалы будут разобраны, место ЧП детально осмотрят криминалисты и газовики.

По последним данным, при взрыве газа в Орехово-Зуеве погибли два человека и еще шестеро получили ранения.