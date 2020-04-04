В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме

В Московской области прогремел взрыв в жилом доме.

Трагедия произошла в доме на улице Гагарина в городе Орехово-Зуево. Во втором подъезде, судя по видеозаписям очевидцев, обрушились все этажи с пятого по первый. По одной из версий, произошел взрыв газа.

Официальных данных о пострадавших пока не поступало. Информация уточняется.