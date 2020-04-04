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04.04.2020 18:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Москвы объяснили, как продлить проездные

Текст: Ирина Огилько

Департамент транспорта столицы рассказал, как продлить проездные билеты на время режима самоизоляции.

Минкомсвязь попросила регионы не закрывать салоны связи

Как рассказали "РГ" в департаменте, на горячую линию за один день пятницы позвонили более 800 человек. Основной вопрос касался возможности продления проездных билетов на общественный транспорт. И если деньги на Тройке не сгорают, то проездные билеты на 30, 60, 90 и 365 дней легко могут перестать действовать.

Итак, если вы не пользуетесь общественным транспортом, то свой проездной можете продлить на то количество дней от времени действия билета, которые пришлись на период с 30 марта по 1 мая, но не менее, чем на 5 дней. Это касается проездных со сроком действия, рассчитанных на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней и 365 дней, а также билетов "ТАТ".

Важное условие: с 30 марта по 1 мая 2020 года с помощью этих билетов должно быть совершено не более шести поездок. Продлить проездной можно с 1 мая. Для этого нужно обратиться в кассу метро, на информационную стойку или в киоск Мосгортранса.

Для дополнительных вопросов звонить можно по телефонам дептранса: +7 (495) 539-54-54 или с мобильного телефона на короткий номер 3210.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Правительство Москвы Компании Транспорт Мосгортранс Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

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