За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Возраст умерших - от 53 до 80 лет. Все они имели сопутствующие заболевания - хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония.

В целом за сутки в Москве скончались 7 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Штаб напоминает: люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, входят в группу риска по коронавирусу. Указом Мэра Москвы граждане старше 65 лет до 1 мая обязаны оставаться дома.

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