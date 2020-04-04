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04.04.2020 15:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Завтра в Москве пройдет масштабная дезинфекция

Текст: Ирина Огилько

В Москве во второй раз проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил заммэра Петр Бирюков.

- Специалисты комплекса горхозяйства проведут масштабную обработку дезинфицирующими препаратами дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - отметил Петр Бирюков.

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Со слов Бирюкова, дезинфекция проводится с применением препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они безопасны и используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

"В недоступных для техники местах дезинфицируют пространства комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано около 3,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники", - сообщил заммэра.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Он напомнил, что в Москве предприняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства дезинфицируют подъезды, где зафиксированы случаи инфицирования и в которых проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине, - подчеркнул Петр Бирюков. - В таких подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка".

Кроме того, специальными дезинфицирующими средствами обрабатываются подземные пешеходные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.

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